Nach dem vierten Schlussrekord in Folge dürfte das deutsche Börsenbarometer zum heutigen Handelsauftakt eine kleine Pause einlegen. Ein Indiz spricht aber dafür, dass die Rally noch nicht beendet hat.

Nach der feiertagsbedingten Pause hat der Dax am gestrigen Mittwoch seine Rekordfahrt beschleunigt. Obwohl wegen des Allerheiligen-Feiertages in einigen deutschen Bundesländern - darunter Bayern und Nordrhein-Westfalen - viele Anleger fehlten, schnellte der deutsche Leitindex bei hohem Umsatz um 1,8 Prozent in die Höhe auf 13.465 Punkte und schloss damit so hoch wie noch nie seiner fast 30-jährigen Geschichte. Es war der vierte Schlussrekord in Folge.

In den heutigen Handelstag dürfte der deutsche Leitindex zunächst aber schwächer starten. Vorbörslichen Indikatoren zufolge notiert das Börsenbarometer bei 13.449 Zählern und damit 16 Punkte unterhalb des gestrigen Schlussstandes.

"Börsianer müssten derzeit den Eindruck haben, sie befänden sich in der besten aller möglichen Welten", erklärte Finanzmarktexperte Joachim Goldberg von der Beratungsfirma Goldberg & Goldberg. Spätestens seit der EZB-Sitzung in der vergangenen Woche scheine das Risiko einer für Aktien ungünstigen geldpolitischen Entscheidung aus dem Weg geräumt. Dabei interessierten die Anleger geld- oder geopolitische Risiken kaum.

Seiner Meinung nach könnte die Rally auch noch etwas weitergehen. Zwar seien Privatanleger hoch investiert und würden nicht käufen können, ...

