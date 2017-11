Selbst nach mehreren Boomjahren scheint keine Ende des Jobaufschwungs in Sicht. Im Oktober könnte die Zahl der Arbeitslosen erstmals seit der Wiedervereinigung unter die 2,4-Millionen-Marke rutschen.

Der Herbstaufschwung hat die Zahl der Arbeitslosen nach Experteneinschätzung im Oktober noch einmal kräftig sinken lassen. Insgesamt seien in dem Monat 2,374 Millionen Männer und Frauen arbeitslos gewesen, berichtete Volkswirte in einer dpa-Umfrage. Dies wären rund 65 000 weniger als im September und rund 165.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosigkeit würde damit erstmals seit der Wiedervereinigung unter die Marke von 2,4 Millionen sinken. Die offiziellen Oktober-Arbeitslosenzahlen will die Bundesagentur für Arbeit (BA) an diesem Donnerstag veröffentlichen.

Jobvermittler der Bundesagentur für Arbeit (BA) erwarten derweil in den kommenden drei Monaten saisonbereinigt weiter sinkende Arbeitslosenzahlen. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen dürfte ...

