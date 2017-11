Medienmitteilung

Die Mikron Gruppe korrigiert ihren Ausblick

Biel, 2. November 2017, 7.00 Uhr - Die Mikron Gruppe konnte im dritten Quartal 2017 einen erfreulichen Bestellungseingang aus unterschiedlichen Marktsegmenten verbuchen, vor allem für Fertigungssysteme. Auch die Aussichten für das vierte Quartal sind vielversprechend: Insbesondere die Division Mikron Automation erwartet eine Belebung der Bestellungen aus den USA. Gleichzeitig entwickelt sich das Werkzeug- und Servicegeschäft weiterhin positiv. Bis Ende Jahr wird die Gruppe ihren Bestellungseingang im Vergleich zum Vorjahr erhöhen, sodass sie mit einem guten Auftragsbestand ins Geschäftsjahr 2018 wird starten können.

Da einige Aufträge jedoch deutlich später als erwartet freigegeben wurden, hat die aktuelle Entwicklung nur noch einen geringen Einfluss auf den Umsatz des laufenden Jahres: Im Vergleich zum Vorjahr rechnet die Mikron Gruppe für das Geschäftsjahr 2017 deshalb mit rückläufigem Umsatz und EBIT.

Kurzporträt der Mikron Gruppe

Die Mikron Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt Automatisierungs- und Fertigungssysteme, die äusserst präzise und produktive Herstellungsprozesse ermöglichen. Die in der Schweizer Innovationskultur verankerte Gruppe ist ein weltweit tätiger, führender Partner von Unternehmen in der Automobil-, der Pharma-, der Medizintechnik-, der Konsumgüter-, der Schreibgeräte- und der Uhrenindustrie. Die beiden Divisionen Mikron Automation und Mikron Machining haben ihren Hauptstandort in der Schweiz (Boudry und Agno). Zusätzliche Produktionswerke befinden sich in Deutschland, Singapur, China und den USA. Die rund 1250 Mitarbeitenden der Mikron Gruppe können sich auf über 100 Jahre Erfahrung in der Herstellung von hochpräzisen Systemen für die Fertigung von Produkten in grossen Stückzahlen stützen. Die Aktien der Mikron Holding AG werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (MIKN).

Kontakt

Mikron Management AG, Martin Blom, CFO Mikron Group,

Telefon +41 91 610 62 09, (ir.mma@mikron.com: mailto:ir.mma@mikron.com)

Download Medienmitteilung

Investor-Relations-Kalender

12.03.2018, 07.00 Uhr, Medienmitteilung Veröffentlichung Geschäftsbericht 2017

12.03.2018, 10.00 Uhr, Medien- und Analystenkonferenz

12.04.2018, 16.00 Uhr, Generalversammlung 2018

Neben den historischen Informationen enthält diese Medienmitteilung Aussagen über die Zukunft, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten.

Mikron ist eine Marke der Mikron Holding AG, Biel (Schweiz).