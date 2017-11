MorphoSys kündigt Präsentation klinischer Daten des firmeneigenen Wirkstoffkandidaten MOR208 zur Behandlung von Blutkrebs auf der Jahrestagung der American Society of Hematology 2017 an

DGAP-News: MorphoSys AG / Schlagwort(e): Konferenz/Studienergebnisse MorphoSys kündigt Präsentation klinischer Daten des firmeneigenen Wirkstoffkandidaten MOR208 zur Behandlung von Blutkrebs auf der Jahrestagung der American Society of Hematology 2017 an (News mit Zusatzmaterial) 02.11.2017 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Planegg/München, 2. November 2017

MorphoSys kündigt Präsentation klinischer Daten des firmeneigenen Wirkstoffkandidaten MOR208 zur Behandlung von Blutkrebs auf der Jahrestagung der American Society of Hematology 2017 an

- Abstract zu vorläufigen klinischen Daten aus laufender Phase 2-Studie mit Antikörper MOR208 in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von rezidiviertem oder refraktärem DLBCL, einer Form von Lymphzellenkrebs, zur Poster-Präsentation auf der ASH 2017 ausgewählt

- Poster-Präsentation am 11. Dezember 2017, 18:00-20:00 Uhr EST (12. Dezember 2017, 0:00-2:00 Uhr MEZ)

- Telefonkonferenz von MorphoSys am 12. Dezember 2017, 11:00 Uhr EST (17:00 Uhr MEZ)

Die MorphoSys AG (Frankfurt: MOR; Prime Standard Segment; TecDAX, OTC: MPSYY) wird auf der bevorstehenden 59. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) klinische Daten zum firmeneigenen Wirkstoffkandidaten MOR208 vorstellen. Die Veranstaltung findet vom 9.-12. Dezember 2017 in Atlanta, Georgia/USA, statt.

"Wir freuen uns, dass auf der anstehenden ASH-Konferenz aktualisierte klinische Daten aus unserer Phase 2 L-MIND-Studie als Poster präsentiert werden. In dieser Studie wird unser Wirkstoff MOR208 in Kombination mit Lenalidomid in der Behandlung von Patienten mit einem rezidivierten oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell Lymphom (R/R DLBCL) erprobt, die nicht für eine Hochdosis-Chemotherapie und autologe Stammzelltransplantation infrage kommen", kommentierte Dr. Malte Peters, Entwicklungsvorstand der MorphoSys AG. "Wir sehen für diese Patienten einen besonders hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und freuen uns auf die Präsentation."

Basierend auf im Juni 2017 vorgestellten, vorläufigen Daten aus der L-MIND-Studie hatte die FDA kürzlich den Status des Therapiedurchbruchs für MOR208 in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit R/R DLBCL erteilt, die nicht für eine Hochdosis-Chemotherapie und autologe Stammzelltransplantation in Betracht kommen.

Informationen zum Abstract zu MorphoSys's firmeneigenem Programm MOR208 bei der ASH 2017:

Single-Arm Phase II Study of MOR208 Combined with Lenalidomide in Patients with Relapsed or Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma: L-Mind

Die Posterpräsentation wird aktualisierte klinische Ergebnisse, insbesondere zur Sicherheit und Wirksamkeit, der Phase 2-Studie L-MIND beinhalten. Darin wird MOR208 in Kombination mit Lenalidomid bei erwachsenen Patienten mit rezidiviertem/refraktärem DLBCL, die nicht für eine Hochdosis-Chemotherapie und autologe Stammzelltransplantation in Betracht kommen, untersucht.

Abstract #4123; Poster III

Das Poster wird während der Session 626 "Aggressive Lymphoma (Diffuse Large B-Cell and Other Aggressive B-Cell Non-Hodgkin Lymphomas)-Results from Prospective Clinical Trials" am Montag, 11. Dezember 2017, 18:00-20:00 Uhr EST (Ortszeit Atlanta) (12. Dezember 2017, 0:00-2:00 Uhr MEZ) im Georgia World Congress Center, Bldg A, Lvl 1, Hall A2 vorgestellt.

Zusätzlich zur Konferenzpräsentation wird der ausgewählte Abstract online in der ergänzenden Ausgabe der Zeitschrift "Blood" vom 8. Dezember 2017 veröffentlicht. Weitere Informationen sowie der vollständige Abstract können unter www.hematology.org eingesehen werden.

MorphoSys wird nach der 59. Jahrestagung der American Society of Hematology am 12. Dezember um 11:00 Uhr EST (17:00 Uhr MEZ) eine öffentliche Telefonkonferenz abhalten.

Einwahldaten werden rechtzeitig vorher bekanntgegeben.

Die Präsentation, ein Live-Webcast sowie eine spätere Aufzeichnung des Webcast werden auf http://www.morphosys.com zur Verfügung stehen.

MorphoSys in Kürze: MorphoSys hat sich der Entwicklung herausragender und innovativer biopharmazeutischer Medikamente verschrieben, um so das Leben schwerkranker Patienten zu verbessern. Hierbei sind innovative Technologien und intelligente Entwicklungsstrategien von zentraler Bedeutung. Unser Erfolg basiert auf unseren Mitarbeitern. Bei allem was wir tun, streben wir Spitzenleistungen an und arbeiten eng über Fachbereiche hinweg zusammen. Unser aller Anspruch ist es, die Medikamente von morgen zu entwickeln. Unser Erfolg kommt all unseren Stakeholdern zugute. Auf Basis seiner firmeneigenen Technologieplattformen, insbesondere auf dem Gebiet menschlicher Antikörper, hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 110 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit rund ein Viertel in der klinischen Entwicklung befinden. In seinem "Proprietary Development"-Segment entwickelt MorphoSys, allein oder zusammen mit Partnern, neue therapeutische Wirkstoffe insbesondere im Bereich Krebs- und Entzündungserkrankungen. Im Segment "Partnered Discovery" erforscht und identifiziert MorphoSys neue Medikamentenkandidaten im Auftrag pharmazeutischer Partner und ist am weiteren Entwicklungsfortschritt seiner Partner unter anderem über erfolgsabhängige Zahlungen und Umsatzbeteiligungen beteiligt. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.

HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), arYla(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), LanthioPep(R), Lanthio Pharma(R) und Slonomics(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe.

Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die den MorphoSys-Konzern betreffen. Diese spiegeln die Meinung von MorphoSys zum Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken und Unsicherheiten. Sollten sich die den Annahmen der Gesellschaft zugrunde liegenden Verhältnisse ändern, so können die tatsächlichen Ergebnisse und Maßnahmen von den erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen abweichen. MorphoSys beabsichtigt nicht, diese in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren, soweit sie den Wortlaut dieser Pressemitteilung betreffen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

MorphoSys AG Anke Linnartz Head of Corporate Communications & IR

Jochen Orlowski Associate Director Corporate Communications & IR

Alexandra Goller Senior Manager Corporate Communications & IR

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-404 investors@morphosys.com

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=JVHVPXYBUW Dokumenttitel: Medienmitteilung

02.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: MorphoSys AG Semmelweisstr. 7 82152 Planegg Deutschland Telefon: +49 (0)89 899 27-0 Fax: +49 (0)89 899 27-222 E-Mail: investors@morphosys.com Internet: www.morphosys.com ISIN: DE0006632003 WKN: 663200 Indizes: TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

624237 02.11.2017

ISIN DE0006632003

AXC0040 2017-11-02/07:30