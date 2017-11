Luzern - Die Digitalisierung fordert die Schweiz und unsere Wirtschaft heraus. Es gilt, sich als Unternehmen rechtzeitig und geschickt in Position zu bringen. Marcel Stalder, CEO und Verwaltungsrat von EY Switzerland, bezieht Stellung. Er stellt u.a. fest, dass der immer schnellere Wandel nicht nur die Wirtschaft, sondern auch unsere Gesellschaft durchdringe. Neue digitale Realitäten bräuchten auch eine dazugehörige Kultur. Unternehmensmodelle müssten neu gedacht werden, und wir dürften nicht träge werden. Am Europa Forum Luzern leitet Marcel Stalder, auch Member des Executive Committee von digitalSwitzerland, die Executive Session zur Digitalen Transformation. Anhand der Firmenbeispiele Adidas - mit CTO Gerd Manz - und Metallzug mit CEO Jürg Werner wird ein hochaktueller Blick in die Praxis disruptiver Herausforderungen gegeben.

Europa Forum Luzern: Was macht heute und in Zukunft die Digitalisierung aus?

Marcel Stalder: Die Digitalisierung durchdringt alles. Sie verändert Unternehmen und ihre Geschäftsmodelle genauso wie die Gesellschaft und den Alltag von uns allen. Wir befinden uns auf dem Weg in eine neue Realität. EY stellt sich als Gründungsmitglied von digitalSwitzerland den zahlreichen Herausforderungen und treibt die Digitalisierung in der eigenen Branche und bei den Kunden aktiv voran. Im Markt beobachten wir verschiedene Veränderungen: Einerseits werden bestehende Abläufe durch die Digitalisierung schneller, effizienter und kostengünstiger. Gleichzeitig entstehen dadurch aber auch neue Anforderungen an die Unternehmen, die sich von der Strategie über die Datenstruktur bis hin zur Kultur verändern müssen. Neue und schlanke Player mit innovativen Business-Modellen fällt das oft einfacher als den grossen Konzernen. Das heisst also: Der Veränderungsprozess wird immer schneller, stellt gewohnte Strukturen auch innerhalb der Wirtschaft auf den Kopf und hört nie auf. Die Digitalisierung bietet aus meiner Sicht gerade für die Schweiz grosse Chancen - sie fordert uns aber auch. Und zwar die Unternehmen genauso wie unsere Gesellschaft beispielsweise indem sie alte Berufe überflüssig macht und neue schafft.

Wo steht die Schweizer Wirtschaft in Sachen digitalem Fortschritt im Vergleich zum Ausland?

Wir sind eigentlich gut aufgestellt, wir haben in der Schweiz hervorragende Hochschulen und innovative Unternehmen. "Eigentlich" sage ich deswegen, weil dies alleine noch nicht genügt. Man kann sich auf den Lorbeeren zu stark ausruhen, vor allem, wenn wie die Schweiz ein Land viele Rankings weltweit anführt. Wichtig ist deshalb, dass wir ...

