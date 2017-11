Tagungsthema: ,The Rise of the Digital Insurer: A Sea Change for Life, Accident and Health' Der Aufstieg der Digitalversicherer: Grundlegende Veränderungen für Lebens-, Unfall- und Krankenversicherung

Die FINEOS Corporation, ein marktführender Anbieter von Kernprozessorsystemen für die Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungsbranche, öffnet heute die Türen zu seinem elften jährlichen FINEOS Global Summit in San Francisco. Vertreter von führenden Versicherungsanstalten aus der ganzen Welt versammeln sich bereits im Ritz Carlton, Half Moon Bay, um sich über den Produktfahrplan und die Wachstumspläne von FINEOS zu informieren. Das Thema des diesjährigen Gipfeltreffens lautet: 'The Rise of the Digital Insurer: A Sea Change for Life, Accident and Health' Der Aufstieg der Digitalversicherer: Grundlegende Veränderungen für Lebens-, Unfall- und Krankenversicherung. Auf dem Tagungsprogramm stehen Präsentationen von Kunden und Partnern von FINEOS sowie Vordenkern der Branche, und an Gelegenheiten für Kundeninteraktion, Zusammenarbeit und Networking fehlt es ebenfalls nicht.

Am Donnerstagvormittag hält Mike Connor, CEO und Mitbegründer, Silicon Valley Insurance Accelerator, den Eröffnungsvortrag und nimmt dabei unter die Lupe, wie Technologie und InsurTech die Zukunft der Versicherungsbranche prägen werden. Den Hauptvortrag am Freitagvormittag hält Rachel Shaw, President von Shaw HR Consulting, einem in den USA ansässigen Beratungsunternehmen, das Arbeitgebern behilflich ist, ihre schwierigsten Beschäftigungsprobleme im Zusammenhang mit Behinderungen zu bewältigen. In ihrer Präsentation konzentriert sich Shaw auf psychische Gesundheit am Arbeitsplatz und die Auswirkungen auf Produktivität und betriebliche Gesundheit.

Michael Kelly, CEO, FINEOS, sagte dazu: "Wir freuen uns sehr, dass der diesjährige Gipfel wieder in San Francisco stattfindet. Im Lauf der nächsten Tage werden wir unsere neuen Produkte und verbesserten Fallbearbeitungsfähigkeiten ins Rampenlicht stellen, darunter integriertes Abwesenheitsmanagement. Außerdem erhalten unsere Kunden Informationen über die Weiterentwicklung der FINEOS AdminSuite. FINEOS befindet sich weiterhin in einer Wachstumsphase und die Interaktionen und neuen Erkenntnisse, die diese Gipfeltreffen mit sich bringen, sind ein integraler Bestandteil unserer Strategie für die Zukunft. Unsere Kunden spielen eine fundamentale Rolle in unserem Produktfahrplan."

Weitere Programmhöhepunkte:

Podiumsdiskussion der FINEOS-Geschäftsleitung über die Hauptprobleme der Branche mit der Fragestellung, wo die Kunden die besten Chancen für Verbesserungen durch Technologie sehen

Fallstudien von FINEOS-Kunden

Diskussionen der Kundenberatungsgruppe

Vorführbereich für individuelle Vorstellungen neuer Produkte und Fähigkeiten

FINEOS ist ein weltweit marktführender Anbieter von Kernsystemen mit Kunden in neun Ländern. Das Unternehmen zählt 8 der Top-20 Gruppen für Lebens-, Unfall- und Krankenversicherung in den USA und 4 der Top-5 Lebens-, Unfall- und Krankenversicherer in Australien zu seinen Kunden. FINEOS verfügt über langjährige Erfahrung mit Versicherungsgesellschaften in Nordamerika, Europa und dem Asien-Pazifik-Raum.

Über die FINEOS Corporation

Das Hauptprodukt von FINEOS, die FINEOS AdminSuite, ist eine cloud-basierte Kernproduktsuite für Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungsträger. FINEOS AdminSuite bietet Full-Service-Bearbeitung von Policen, Rechnungsstellung und Ansprüchen sowie erstklassige Funktionen für die Verwaltung von Gruppen-, freiwilligen und individuellen Policen auf einer einzigen Plattform. Hinzu kommen Modelle für Selbstverwaltung, vollumfängliche Verwaltung und TPA-Unterstützung. FINEOS stellt einem globalen Markt innovative Kernsysteme bereit und hat Kunden, Mitarbeiter und Niederlassungen in Nordamerika, Europa und dem Asien-Pazifik-Raum. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.FINEOS.com.

