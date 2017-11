ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank Credit Suisse hat ein ruhiges Jahresviertel an den Finanzmärkten dank ihrer starken Vermögensverwaltung glimpflich überstanden. Zwar fielen die Erträge im dritten Quartal um 8 Prozent auf 4,97 Milliarden Franken. Der Vorsteuergewinn verdoppelte sich jedoch nahezu auf 400 Millionen Franken, wie der Rivale von Deutscher Bank und UBS am Donnerstag in Zürich mitteilte. Unterm Strich blieben 244 Millionen Franken nach 41 Millionen Franken im Vorjahr übrig. Das war etwas mehr als Analysten erwartet hatten.

Die Kundenaktivität sei weiter verhalten gewesen, erklärte Bankchef Tidjane Thiam. Im Oktober habe sie sich indes verbessert - bei einer anhaltend niedrigen Volatilität an den Märkten. Thiam steuert seit einiger Zeit mit einem Umbau samt Sparkurs dagegen. Das Management zeigte sich zuversichtlich, dass die Kostenbasis zum Jahresende unter dem Ziel von 18,5 Milliarden Franken liegen wird.

Thiam baut er vor allem die als stabil und einträglich geltende Vermögensverwaltung aus, die schon der UBS gute Einnahmen im dritten Quartal beschert hatte. Den zwischenzeitlich geplanten Teilbörsengang des Privatkundengeschäfts in der Schweiz hatte er dagegen abgeblasen und sich stattdessen lieber Geld über die Ausgabe neuer Aktien ins Haus geholt./das/stk

