Dank guter Geschäfte an Deutschlands grösstem Airport und einer Erholung am Konzernflughafen im türkischen Antalya stieg der Umsatz im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19 Prozent auf 873 Millionen Euro, wie Fraport am Donnerstag mitteilte. Der operative Gewinn (Ebitda) legte sogar um 30 Prozent auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...