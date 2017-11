Thun - Der Solarzulieferer Meyer Burger lanciert ein weitreichendes Kosteneffizienzprogramm. Dieses soll die Produktionskosten optimieren und das Produktportfolio straffen. Im Zuge der Anpassung der Produktionsstätten wird die Produktion in Thun voraussichtlich bis Ende 2018 eingestellt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilt. In Thun werde bislang Anlagen für die Wafer- und Modul-Prozesse sowie Applikationen für gebäudeintegrierte Photovoltaik hergestellt.

Im Bereich Wafering, in dem 85% der PV-Wafer in Asien (hauptsächlich in China) hergestellt werden, wird Meyer Burger die Produktion von Diamantdrahtsägen im Verlauf des Jahres 2018 von Thun nach China verlagern. Dadurch könnten flexiblere Kostenstrukturen, eine Reduktion der Lieferzeiten und -kosten und eine noch stärkere Kundennähe erreicht werden.

Im Bereich Module will das Unternehmen die verfügbaren Ressourcen auf

