FRANKFURT (Dow Jones)--Credit Suisse hat im dritten Quartal bei leicht rückläufigen Einnahmen mehr verdient als erwartet und sieht sich bei seinen geplanten Einsparungen auf Kurs. Das Nettoergebnis kletterte auf 244 Millionen Schweizer Franken von 41 Millionen Franken im Vorjahr. Analysten hatten unter dem Strich mit 211 Millionen Franken gerechnet. Die Einnahmen fielen auf 4,97 von zuvor 5,39 Milliarden Franken. Die Vergleichsbasis des Vorjahres ist bei der Schweizer Großbank relativ niedrig, denn der laufende Konzernumbau hatten damals stärker belastet.

"Wir halten an einer strengen Kostendisziplin fest und haben zusätzliche Kosteneinsparungen von rund 400 Millionen Franken im dritten Quartal und von einer Milliarden Franken in den ersten neun Monaten 2017 erzielt. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Kostenbasis per Ende 2017 unter unserem Kostenziel von 18,5 Milliarden Franken liegen wird", sagte Tidjane Thiam, CEO der Credit Suisse.

Die Credit Suisse befindet sich derzeit in der Restrukturierung. CEO Tidjane Thiam will aus der Bank einen führenden Vermögensverwalter mit einem starken, aber kleineren Investmentbanking machen. Dabei fallen tausende Arbeitsplätze weg.

