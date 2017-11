So stieg der Geschäftsertrag insgesamt um 9,2% auf 359,9 Mio CHF und der Geschäftserfolg um über 10% auf 173,1 Mio, wie die Bank am Donnerstag mitteilt. Anders als 2016 werde 2017 auf die Auflösung von zweckbestimmten Reserven für allgemeine Bankrisiken verzichtet. Der Reingewinn legte so um knapp 9% auf 148,9 Mio CHF zu. ...

