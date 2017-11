Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(NYSE: WFT) veröffentlichte bei einem Umsatz von 1,46 Milliarden

US-Dollar im dritten Quartal 2017 einen Nettoverlust von 256

Millionen US-Dollar bzw. einen Nettoverlust von 0,26 US-Dollar je

Aktie, und einen nicht GAAP-konformen Nettoverlust von 221 Millionen

US-Dollar vor Ergebnisbelastungen und -gutschriften (nicht

GAAP-konformer Nettoverlust von 0,22 US-Dollar je Aktie).



Höhepunkte des dritten Quartals 2017



- Segmentbetriebsgewinn von 34 Millionen US-Dollar, eine

sequenzielle

Steigerung von 187 %;

- Die Übergangsaufgaben für das Joint Venture OneStimSM sind

weitgehend abgeschlossen und der Abschluss wird vor Jahresende

erwartet;

- Start einer Umstrukturierung erfolgt als erster Schritt in Richtung

einer umfangreicheren Unternehmensumwandlung; und

- Im Rahmen der World Oil Awards 2017 wurden mehrere Auszeichnungen

für die besten Technologien und herausragende operative Leistungen

erhalten.



Mark A. McCollum, President und Chief Executive Officer, erklärte:

"Ich bin zufrieden mit den Fortschritten, die wir in den letzten drei

Monaten erzielt haben, und freue mich über die Verbesserungen bei

unseren Finanzergebnissen, mit Ausnahme des negativen freien

Cashflows während des Quartals. Unsere höchste Priorität ist die

Generierung von freiem Cashflow. In diesem Quartal haben wir ein

umfangreiches Umstrukturierungsprogramm auf den Weg gebracht, das auf

Verbesserungen bei unseren Betriebsergebnissen von etwa 1 Mrd.

US-Dollar abzielt. Wir verfolgen diese Absicht im Rahmen eines

Zeitplans, der diese Einsparungen in den nächsten 18 bis 24 Monaten

erreichen soll. Spezifische Maßnahmen zur Erzielung von

Kosteneinsparungen in Höhe von 300 Millionen US-Dollar sind bereits

im Gange: So haben wir bereits erste Schritte auf unserem Weg zu

einer schlankeren und flacheren Organisation unternommen. Diese

ersten Schritte werden zu jährlichen Kosteneinsparungen von etwa 115

Millionen US-Dollar führen. Mit der neuen organisatorischen

Ausgangsbasis sind wir jetzt gut positioniert, um die kulturellen

Hindernisse für Veränderungen anzugehen und die notwendige

Prozessstandardisierung voranzutreiben, die unseren Übergang zu einem

effizienteren Unternehmen beschleunigen wird. Dies vermittelt ein

hohes Maß an Durchgängigkeit bei unseren Prozessen und ermöglicht uns

eine bessere Integration unserer Produkt- und Serviceangebote, um

unseren Kunden wettbewerbsfähigere Lösungen anbieten zu können. Ich

bin zuversichtlich, dass diese Veränderungen in den kommenden

Quartalen zu positiven und messbaren Ergebnissen führen werden,

beginnend mit unserem Ziel des kostendeckenden freien Cashflows ohne

Restrukturierungsaufwand und Kosten für Rechtsstreitigkeiten im

vierten Quartal."



McCollum weiter: "Unser Fokus richtet sich nun auf die

unnachgiebige und zuverlässige Erfüllung unserer Versprechen

gegenüber unseren Kunden, unseren Investoren und unseren

Mitarbeitern. Wir verfügen über eine große Anzahl von Produkten und

Technologien, die unsere Kunden anstreben und wertschätzen. Daneben

beschäftigen wir weltweit hoch qualifizierte und motivierte

Arbeitskräfte und pflegen starke Kundenbeziehungen. Ich bin davon

überzeugt, dass wir von dieser Basis ausgehend, in Verbindung mit

einer verbesserten Fähigkeit, unsere Kunden konsequenter und

effizienter zu bedienen, das enorme Potenzial von Weatherford

freisetzen können."



Drei Veränderung

Monate

zum

(in Millionen, 30.9.2017 30.6.2017 30.9.2016

Sequenziell im

ausgenommen Beträge

Jahresvergleich

je Aktie)

Gesamtergebnis

Segmente

Umsätze $ 1.460 $

1.363 $ 1.356 7 % 8

%

Betriebsergebnis $ 34 $ (39)

$ (111) 187 % 130 %

(Verlust) nach

Segmenten

Operative 2,3 % (2,8) %

(8,2) %

Segmentmarge

512 1.046



Bp. Bp.

Segmentmargenerhöhung

74 % 138 %

Nettoverlust $ (256) $

(171) $ (1.780) (50) % 86

%

Nicht GAAP-konformer $ (221) $

(282) $ (349) 22 % 37

%

Nettoverlust

Verwässerter Verlust $ (0,26) $

(0,17) $ (1,98) (53) % 87

%

je Aktie

Nicht GAAP-konformer $ (0,22) $

(0,28) $ (0,39) 22 % 43

%

verwässerter Verlust

je Aktie



Ergebnisse des dritten Quartals 2017



Der Umsatz des dritten Quartals 2017 erreichte 1,46 Milliarden

US-Dollar verglichen mit 1,36 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal

2017. Dies entspricht einem Anstieg von 7 % und lag 8 % über den im

dritten Quartal 2016 veröffentlichten 1,36 Milliarden US-Dollar.

Sequenziell stieg der Umsatz in Nordamerika um 13 % aufgrund der

höheren durchschnittlichen Anzahl an Bohranlagen an Land in den

Vereinigten Staaten und der Erholung nach der saisonalen

Verlangsamung in Kanada. Der internationale Umsatz stieg sequenziell

um 4 %, was weitgehend auf Verbesserungen in Europa und Russland

zurückzuführen war, während die Umsätze in Lateinamerika aufgrund der

negativen Auswirkungen der Anpassung für die Umsatzrealisierung in

Venezuela im Vorquartal zunahmen. Der Umsatz von Bohranlagen an Land

verbesserte sich sequenziell um 5 %. Während die meisten

Produktlinien höhere Umsätze verzeichneten, standen Artificial Lift,

Bohrlochkonstruktion und Wireless Services an der Spitze der

sequentiellen Umsatzsteigerung.



Der Nettoverlust im dritten Quartal 2017 betrug 256 Millionen

US-Dollar (verwässerter Nettoverlust von 0,26 US-Dollar je Aktie),

verglichen mit einem Verlust von 171 Millionen US-Dollar im zweiten

Quartal 2017 (verwässerten Nettoverlust von 0,17 US-Dollar je Aktie)

und 1,78 Milliarden US-Dollar Verlust im dritten Quartal des

vergangenen Jahres (verwässerter Nettoverlust von 1,98 US-Dollar je

Aktie). Der Anstieg des Nettoverlustes im dritten Quartal im

Vergleich zum Vorquartal war in erster Linie auf den Gewinn in Höhe

von 127 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal zurückzuführen, der

sich nicht wiederholte, was teilweise durch ein verbessertes

Segmentbetriebsergebnis im dritten Quartal ausgeglichen wurde.



Der nicht GAAP-konforme Nettoverlust betrug 221 Millionen

US-Dollar im dritten Quartal 2017 (verwässerter nicht GAAP-konformer

Nettoverlust von 0,22 US-Dollar je Aktie), verglichen mit einem nicht

GAAP-konformen Verlust von 282 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal

2017 (verwässerten nicht GAAP-konformer Nettoverlust von 0,28

US-Dollar je Aktie) und 349 Milliarden US-Dollar nicht GAAP-konformer

Verlust im dritten Quartal des vergangenen Jahres (verwässerter nicht

GAAP-konformer Nettoverlust von 0,39 US-Dollar je Aktie).



Die nicht GAAP-konformen Anpassungen von Erträgen nach Steuern von

35 Millionen US-Dollar setzten sich im dritten Quartal wie folgt

zusammen:



- 34 Millionen US-Dollar an Abfindungszahlungen und

Restrukturierungskosten;

- 7 Millionen US-Dollar Aufwand in Zusammenhang mit Anpassungen an

die beizulegenden Zeitwerte der ausstehenden Optionsscheine im

Vergleich zu einem Ertrag von 127 Millionen US-Dollar im zweiten

Quartal; und

- 6 Millionen US-Dollar an sonstigen Netto-Gutschriften.



Die operativen Segmentmargen verbesserten sich sequenziell um 512

Basispunkte und im Jahresvergleich um 1.046 Basispunkte. Im Vergleich

zum letzten Quartal verzeichneten alle unsere Regionen und

Produktlinien verbesserte Ergebnisse, da sich das Aktivitätsniveau

verbesserte und Kosteneinsparungsmaßnahmen Ergebnisse zeigten. Im

Jahresvergleich waren die Margenverbesserungen vor allem auf die

Realisierung von Einsparungen durch Kostensenkungsmaßnahmen und die

Auswirkungen der Stilllegung des Hochdruckfördergeschäfts in den

Vereinigten Staaten im vierten Quartal 2016 sowie die Belebung der

Geschäftstätigkeit in Nordamerika zurückzuführen.



Cashflow und vereinbarte Finanzkennzahlen



Der Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit betrug 243 Millionen

US-Dollar im dritten Quartal 2017, darunter 183 Millionen US-Dollar

an Zinszahlungen für Darlehen, 46 Millionen US-Dollar an barwerten

Abfindungs- und Restrukturierungskosten sowie 30 Millionen US-Dollar

für die finale Abschlagszahlung im Rahmen unseres Rechtsstreits mit

der SEC. Der Investitionsaufwand von 65 Millionen US-Dollar stieg um

23 Millionen bzw. 55 % sequenziell und erhöhte sich gegenüber

demselben Quartal des Vorjahres um 3 Millionen US-Dollar bzw. 5 %.

Das Unternehmen erfüllt zum 30. September 2017 die in seinen

revolvierenden und besicherten Kreditvereinbarungen festgelegten

Finanzkennzahlen. Des weiteren ist Weatherford aufgrund seiner

derzeitigen Finanzprognosen überzeugt, dass es sämtliche vereinbarten

Kennzahlen weiter einhalten wird.



Technische Highlights



Weatherford gab während des Quartals die Markteinführung folgender

Technologien bekannt:



- Das AutoTong-System ist die weltweit erste Technologie zur

automatischen Rohrleitungsmontage und zur autonomen

Verbindungsvalidierung. Durch die Automatisierung werden

menschliche Fehler bei den physischen Aufbau- und

Verbindungsvalidierungsprozessen vermieden, wodurch das

AutoTong-System die Sicherheit und Effizienz von

Bohrkonstruktionsprozessen deutlich verbessert.

- Die rückholbare Bohrloch-Barriere ISO Extreme ist nach ISO 14310 V0

für die gasdichte Isolierung in Hochdruck- und

Hochtemperaturbohrlöchern zertifiziert. Die Barriere verfügt über

eine große Betriebsumgebung, um das Eindämmungsverlustrisiko in

extremen Umgebungen zu reduzieren. Sie kann mit einer Vielzahl von

Optionen eingesetzt werden, einschließlich elektrischer Leitungen,

Slickline, Schläuche und Rohrschlangen.

- Das PressurePro®-Steuersystem, ein voll integriertes rotierendes

Steuergerät (RCD) und ein Choke-System für das Bohrlochmanagement

an Land, kombiniert den SafeShield® 5M RCD mit dem

PressurePro®-Sollwert-Choke. Das System kann für Managed Pressure

Drilling (MPD), Underbalanced Drilling und Schaumbohranwendungen

eingesetzt werden.



Highlights der Regionen und Segmente



Nordamerika



Drei Veränderung

Monate

zum

(in Millionen) 30.9.2017 30.6.2017 30.9.2016

Sequenziell im



Jahresvergleich

Nordamerika

Umsätze $ 538 $ 475

$ 449 13 % 20 %

Betriebsergebnis $ 33 $ 2

$ (95) 1.163 % 134 %

(Verlust) nach

Segmenten

Operative 6,0 % 0,5 % (21,2)

% 547 Bp.

Segmentmarge

2.724



Bp.



Der Umsatz des dritten Quartals war mit 538 Millionen US-Dollar um

63 Millionen US-Dollar bzw. 13 % sequenziell höher und um 89

Millionen US-Dollar bzw. 20 % höher als in der Vergleichsperiode des

Vorjahres. Der sequenzielle Umsatzanstieg war vorwiegend auf die

Erholung nach dem saisonalen Aufbrechen des Eises in Kanada im

Frühjahr zurückzuführen sowie auf einen Anstieg bei der

durchschnittlichen Anzahl der kanadischen und US-amerikanischen

Bohranlagen. Während alle Produktlinien über fortlaufende

Verbesserungen berichteten, wurden die größten Zuwächse bei

Bohrlochkonstruktion, Fertigstellung und Artificial Lift erzielt.

Ohne die Auswirkungen des Hochdruckfördergeschäfts in den USA, das im

vierten Quartal 2016 eingestellt wurde, verbesserte sich der Umsatz

im Jahresvergleich um 37 %.



Das Betriebsergebnis des Segments im dritten Quartal von 33

Millionen US-Dollar (6,0 % Marge) verbesserte sich sequenziell um 31

Millionen US-Dollar, von einem Ertrag von 2 Millionen US-Dollar (0,5

% Marge). Die sequenzielle Verbesserung der Marge wurde von einem

besseren Produktmix und der niedrigeren Kostenstruktur in den USA

getrieben. Hinzu kam ein erhöhtes Aktivitätsniveau sowohl in den

Vereinigten Staaten als auch in Kanada. Im Vergleich mit derselben

Periode des Vorjahres verbesserte sich das Betriebsergebnis des

dritten Quartales um 128 Millionen US-Dollar, bzw. 134 %. Dies ist

auf ein allgemein erhöhtes Aktivitätsniveau, keine größeren Verluste

bei der Hochdruckförderung nach der Einstellung des Betriebes im

vierten Quartal 2016 und Einsparungen aufgrund von

Kostensenkungsmaßnahmen in den vergangen Quartalen zurückzuführen.



Zu den operativen Highlights des dritten Quartals in Nordamerika

zählen:



- Weatherford erhielt den Auftrag für die Installation der

Produktionsoptimierungsplattform ForeSite auf rund 1.800

doppelt wirkenden Gestängelifteinheiten in den Vereinigten Staaten.

- Weatherford erhielt einen zweijährigen, erweiterbaren Vertrag für

MPD-Dienstleistungen im Golf von Mexiko. Der Auftragsumfang umfasst

Arbeiten in Gewässern vor der Küste der USA, Mexiko, Trinidad und

Tobago.

- Durch den Einsatz des Einbohrloch-Openhole-Liners MetalSkin®

ermöglichte es Weatherford einem Betreiber im US-amerikanischen

Golf von Mexiko, die bestehende Verrohrung zu erweitern und dadurch

zusätzlichen Ertrag zu erhalten. Der Betrieb ermöglichte den

sofortigen Zugang zu zusätzlicher Produktion ohne Zeit und Kosten

für die Installation neuer Produktionsanlagen.



Internationale Geschäftstätigkeit



Drei Veränderung

Monate

zum

(in Millionen) 30.9.2017 30.6.2017 30.9.2016

Sequenziell im



Jahresvergleich

Internationale

Geschäftstätigkeit

Umsätze $ 816 $ 787

$ 809 4 % 1 %

Betriebsergebnis $ 17 $ (21)

$ 3 184 % 358 %

(Verlust) nach

Segmenten

Operative 2,1 % (2,6) %

0,5 %

Segmentmarge

465 163



Bp. Bp.



Der Umsatz des dritten Quartals war mit 816 Millionen US-Dollar

sequenziell um 4 % und im Jahresvergleich um 1 % höher. Das

Betriebsergebnis des Segments im dritten Quartal von 17 Millionen

US-Dollar (2,1 % Marge) verbesserte sich sequenziell um 38 Millionen

US-Dollar, von einem Betriebsverlust von 21 Millionen US-Dollar (-2,6

% Marge) im Vorquartal. Das Betriebsergebnis des dritten Quartals

verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 14 Millionen US-Dollar.



- Lateinamerika



Der Umsatz des dritten Quartals war mit 229 Millionen US-Dollar um

26 Millionen US-Dollar bzw. 12 % sequenziell höher. Ohne

Berücksichtigung der Anpassung außerhalb der Berichtsperiode im

Zusammenhang mit unserem größten Kunden in Venezuela im zweiten

Quartal 2017 in Höhe von 31 Millionen US-Dollar verringerte sich der

Umsatz in Vergleich zum Vorquartal um 5 Millionen US-Dollar,

hauptsächlich aufgrund nicht wiederholter Produktverkäufe in

Brasilien im Vorquartal. Im Vergleich zum Vorjahresquartal sanken die

Umsätze um 26 Millionen US-Dollar bzw. 10 %, was auf die im letzten

Quartal begonnene Änderung der Umsatzerfassung zurückzuführen ist.



Der Betriebsverlust im dritten Quartal von 5 Millionen US-Dollar

(-2,3 % Marge) verbesserte sich sequenziell um 30 Millionen

US-Dollar, was auf die im zweiten Quartal erwähnte Anpassung

außerhalb der Berichtsperiode zurückzuführen ist. Im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum verschlechterte sich der Betriebsverlust im dritten

Quartal aufgrund der schwierigen Situation in Venezuela um 19

Millionen US-Dollar von einem Betriebsergebnis von 14 Millionen

US-Dollar (5,1 % Marge).



Zu den operativen Highlights des dritten Quartals in Lateinamerika

zählen:



- Durch den Einsatz eines MPD- und underbalanced Bohrprogramms für

einen Kunden in Kolumbien konnte Weatherford weitere 3.000 Fuß über

die geplante Zieltiefe hinaus bohren. Selbst mit der zusätzlichen

Länge wurde das Bohrloch 7 Tage schneller als bisherige Bohrlöcher

im Feld ausgebohrt. Der Kunde sparte zudem fast 1 Million US-Dollar

ein, indem er die mit Schlammverlusten verbundenen Kosten

eliminierte.

- Der integrierte Dienstleistungsvertrag im Flachwasserbereich des

Golfs von Mexiko wurde im dritten Quartal fortgesetzt. Weatherford

arbeitete mit dem Betreiber zusammen, um die Konstruktionsverfahren

zu verbessern, was zu einer Reduzierung der Bohrinselzeit um 43

Tage führte.



- Europa/Afrika südlich der Sahara/Russland



Der Umsatz des dritten Quartals war mit 252 Millionen US-Dollar um

8 Millionen US-Dollar bzw. 4 % sequenziell höher und um 27 Millionen

US-Dollar bzw. 12 % höher als in der Vergleichsperiode des Vorjahres.

Das Betriebsergebnis des Segments im dritten Quartal von 14 Millionen

US-Dollar (5,7 % Marge) verbesserte sich sequenziell um 5 Millionen

US-Dollar (2,0 % Marge) und erhöhte sich im Jahresvergleich von einem

Betriebsverlust von 3 Millionen US-Dollar (-1,0 % Marge), wobei es

von erheblichen Kostenreduzierungen vorwiegend in Afrika südlich der

Sahara profitierte. Außerhalb dieser Kostenreduzierungen waren die

sequenziellen Umsatz- und Betriebsergebnisverbesserungen vor allem

auf erhöhte Aktivitäten und einen vorteilhaften Produktmix in der

Nordsee sowie einen Anstieg der Fertigstellungsarbeiten in Russland

zurückzuführen, die teilweise durch einen anhaltenden Rückgang der

Aktivitäten in Afrika südlich der Sahara ausgeglichen wurden, wo die

Offshore-Tätigkeit in tieferen Gewässern weiter zurückgeht.



Zu den operativen Highlights des dritten Quartals in in

Europa/Afrika südlich der Sahara/Russland zählen:



- Weatherford lieferte Rekord-Richtbohrergebnisse in mehreren

Feldern

in Russland. In einem Bohrloch erzielte das Unternehmen einen

täglichen Bohrfortschritt von 1.125 Metern und erwarb qualitativ

hochwertige Bohrdaten während des Bohrvorgangs im

Produktionsverrohrungsabschnitt, so dass kein zusätzlicher

Untersuchungslauf erforderlich war.

- Weatherford und Seadrill installierten und betrieben zusammen mit

Seadrills Bohrschiff West Capella vor der Küste Zyperns ein

MPD-System, mit dessen Hilfe die Explorationsbohrung Onesiphoros

West-1 von Total sicher, termingerecht und unter geplanten Kosten

bereitgestellt werden konnte.

- Weatherford ersetzte den bisherigen Serviceanbieter von mehreren

Tubular Running Services-Verträgen in der Nordsee aufgrund der

außergewöhnlichen Servicequalität, die Weatherford bei früheren

Projekten demonstrierte. Derselbe Betreiber erteilte Weatherford

zudem einen Auftrag für das integrierte Directional Drilling,

Managed Pressure Drilling und Tubular Running Services in der

britischen Nordsee. Dies ist ein signifikanter Marktanteilszuwachs

bei der Konstruktion von Bohrlöchern in der Nordsee.

- Weatherford erhielt von Repsol Norge AS den Zuschlag für

Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Rückverfüllung und

Stilllegung. Der Auftragsumfang umfasst mehrere Dienstleistungen,

einschließlich Bergung, Schneiden und Fräsen; Nachbereitung der

Verrohrung; sowie Bohren und Abdichtungen von mehreren

Verrohrungsreihen. Weatherford wird diese Dienste bei bis zu 50

Bohrlöchern anbieten, die zurückverfüllt und stillgelegt werden

sollen. Die Arbeiten begannen im Oktober 2017 und werden

voraussichtlich über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschlossen

sein.



- Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik



Der Umsatz des dritten Quartals war mit 335 Millionen US-Dollar um

5 Millionen US-Dollar bzw. 2 % sequenziell höher und um 6 Millionen

US-Dollar bzw. 2 % höher als in der Vergleichsperiode des Vorjahres.

Das Betriebsergebnis des Segments im dritten Quartal von 8 Millionen

US-Dollar (2,4 % Marge) verringerte sich sequenziell um 9 Millionen

US-Dollar (2,8 % Marge) und erhöhte sich im Jahresvergleich von einem

Betriebsverlust von 8 Millionen US-Dollar (-2,2 % Marge). Der

Rückgang beim sequenziellen Umsatz war hauptsächlich auf geringere

Produktverkäufe und Serviceaktivitäten in Asien-Pazifik

zurückzuführen, während Verbesserungen bei Produktverkäufen und

höhere Serviceaktivitäten in Kuwait durch geringere Aktivitäten in

den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Pakistan ausgeglichen

wurden.



Zu den operativen Highlights des Quartals in

Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifikzählen:



- Weatherford erhielt einen Auftrag über 23 Millionen US-Dollar

für

die Lieferung von 11 Offshore-Wireline-Einheiten für ein große

nationale Nahost-Ölgesellschaft (NOC).

- Weatherford hat einen fünfjährigen, erweiterbaren Vertrag zur

Lieferung von Tubular Running Services für 27 Bohrlöcher in einem

abgelegenen Offshore-Gebiet in Indonesien gewonnen. Die Arbeiten

sollen im November beginnen.

- Weatherford arbeitete mit einer großen Nahost-NOC zusammen, um eine

horizontale Bohrung mit hoher Aufbaurate zu planen und zu bohren.

Das Projekt wurde sicher und effizient ausgeführt, und das Bohrloch

produziert jetzt mit einer Rate von 3.500 BOPD mit einem

Wasseranteil von null.

- In Saudi-Arabien verzeichnete Weatherford die besten vergleichbaren

Ergebnisse bei Service-Qualität unter allen Dienstleistern im

Königreich.

- Weatherford hat seine Compact-Reihe an Werkzeugen zur Analyse

von zwei Bohrlöchern in Pakistan eingesetzt. Weatherford zeichnete

das erste, 45-Grad-Bohrloch mit schwierigen Bohrlochverhältnissen

in nur zwei Läufen und 80 Stunden ohne Werkzeugausfälle auf. Mit

dem zweiten Bohrloch war Weatherford in nur 35 Stunden fertig,

nachdem ein anderer Dienstleister 12 Tage lang erfolglos gewesen

war.



Bohranlagen an Land



Der Umsatz des dritten Quartals war mit 106 Millionen US-Dollar um

5 Millionen US-Dollar bzw. 5 % sequenziell höher und um 8 Millionen

US-Dollar bzw. 8 % höher als im Vergleichsquartal des Vorjahres. Das

Betriebsergebnis im dritten Quartal von 16 Millionen US-Dollar (-14,9

% Marge) verbesserte sich sequenziell um 4 Millionen US-Dollar, von

einem Betriebsverlust von 20 Millionen US-Dollar (-20,7 % Marge) im

Vorquartal. Im Jahresvergleich fand eine Verbesserung von 3 Millionen

US-Dollar ausgehend von einem Betriebsverlust von 19 Millionen

US-Dollar (-19,4 %) statt. Die sequenzielle und im Jahresvergleich

erzielte Umsatzsteigerung war auf verbesserte operative Effizienz,

mehr fakturierbare Tage und erhöhte Bohraktivitäten in Saudi-Arabien

zurückzuführen. Die Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr waren darauf

zurückzuführen, dass Algerien und Kuwait voll betriebsfähig waren.

Die Verbesserungen bei der Auslastung der Anlagen und die niedrigeren

Betriebskosten haben sich im Laufe des Quartals beschleunigt und

werden voraussichtlich bis ins vierte Quartal hineinreichen.



Zu den operativen Highlights des Quartals bei Bohranlagen an Land

zählen:



- Die Bohranlage 155 in Kuwait verzeichnete einen 18 Jahre

anhaltenden Betrieb ohne Unfall mit Ausfallzeit.

- Die Bohranlage 40 in Saudi-Arabien hat mit null Nebenzeiten den

höchsten Stand aller Bohranlagen in Saudi-Arabien erreicht.



Informationen zu Weatherford



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

ist in mehr als 90 Ländern tätig, verfügt über ein Netzwerk mit ca.

860 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und

Entwicklungs- sowie Ausbildungseinrichtungen, und beschäftigt rund

29.500 Mitarbeiter. Weitere Informationen erhalten Sie unter

www.weatherford.com. Sie können sich mit Weatherford auch auf

LinkedIn, Twitter, YouTube und Facebook verbinden.



Telefonkonferenz



Am 1. November 2017, um 08:30 Uhr Eastern Time (ET) bzw. um 07:30

Uhr Central Time (CT) wird das Unternehmen eine Telekonferenz

veranstalten, um die Quartalsergebnisse mit Finanzanalysten zu

besprechen. Weatherford lädt Anleger ein, der Telekonferenz live auf

der Unternehmenswebsite unter https://www.weatherford.com/en/investor

-relations/financial-information/conference-call-details/ zu folgen.

Eine Aufzeichnung und ein Protokoll der Telekonferenz werden kurz

nach deren Abschluss in dieser Rubrik der Website zur Verfügung

stehen.



Kontakte: Christoph +1.713.836.4615

Bausch

Executive Vice

President und

Chief

Financial

Officer

Karen +1.713.836.7430

David-Green

Vice President

- Investor

Relations,

Marketing and

Communications



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung und die angekündigte Telefonkonferenz

können zukunftsgerichtete Aussagen einschließen. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem den nicht

GAAP-konformen Quartalsgewinn pro Aktie, den effektiven Steuersatz,

die Nettoverschuldung, Vorhersagen oder Erwartungen bezüglich der

Geschäftsaussichten und die Investitionsaufwendungen des

Unternehmens, und werden im Allgemeinen mit den Worten "glauben",

"planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "vorausblicken",

"budgetieren", "beabsichtigen", "Strategie", "Plan", "Leitlinie",

"können", "sollen", "werden", "würde", "wird", "wird weiterhin",

"wird wahrscheinlich dazu führen", und ähnlichen Begriffen

gekennzeichnet, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese

kennzeichnenden Begriffe enthalten. Solche Aussagen beruhen auf den

gegenwärtigen Ansichten und Erwartungen der Unternehmensführung von

Weatherford und unterliegen nennenswerten Risiken, Annahmen und

Ungewissheiten. Falls einer oder mehrere dieser Risiko- und

Unsicherheitsfaktoren eintreten oder sich zugrunde liegende Annahmen

als unzutreffend erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse

maßgeblich von den Darstellungen unserer zukunftsbezogenen Aussagen

abweichen. Leser werden ebenfalls darauf hingewiesen, dass

zukunftsgerichtete Aussagen nur Vorhersagen sind und von den

tatsächlichen zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen erheblich

abweichen können, einschließlich möglicher Veränderungen bei den

erwarteten Wirkungen und Kosteneinsparungen in Zusammenhang mit

unseren Umstrukturierungsplänen (d. h. die Umstrukturierung unserer

Produktlinien und Regionen); dem Erfolg und die Beendigung unserer

Joint Ventures und strategischen Partnerschaften, und Veränderungen

bei den Ausgaben unserer Klienten und Kunden. Zukunftsgerichtete

Aussagen werden des Weiteren von den, im Jahresbericht des

Unternehmens für das am 31. Dezember 2016 endende Jahr auf Formular

10-K sowie im Quartalsbericht des Unternehmens auf Formular 10-Q und

in anderen, von Zeit zu Zeit vom Unternehmen bei der Securities and

Exchange Commission eingereichten Dokumenten beschriebenen

Risikofaktoren beeinflusst. Wir verpflichten uns in keiner Weise zur

Aktualisierung oder Korrektur zukunftsbezogener Aussagen aufgrund

neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Umstände,

soweit dies nicht gemäß bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen

erforderlich ist.



Weatherford International plc

Zusammengefasste konsolidierte

Gewinn- und Verlustrechnung

(ungeprüft)

(in Millionen, ausgenommen

Beträge je Aktie)

Drei Neun

Monate Monate

zum zum

30.9.2017 30.9.2016

30.9.2017 30.9.2016

Nettoumsätze:

Nordamerika $ 538 $

449 $ 1.503 $ 1.393

Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik 335 329

996 1.090

Europa/SSA/Russland 252 225

740 725

Lateinamerika 229 255

674 809

Bohranlagen an Land 106 98

296 326

Summe Nettoumsätze: 1.460 1.356

4.209 4.343

Betriebsergebnis (Verlust):

Nordamerika 33 (95)

17 (324)

Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik 8 (8)

14 (2)



Europa/SSA/Russland 14 (3)

9 (3)

Lateinamerika (5) 14

(31) 59

Bohranlagen an Land (16) (19)

(66) (62)

Bereinigtes 34 (111)

(57) (332)

Segment-Betriebsergebnis

(Verlust)

Forschung und Entwicklung (42) (33)

(117) (119)

Verwaltungsaufwand (28) (30)

(94) (107)

Sonstige Kosten, netto (28) (771)

(119) (1.294)

Summe Betriebsverlust (64) (945)

(387) (1.852)

Sonstige Erträge (Ausgaben):

Zinsaufwand, netto (148) (129)

(427) (363)

Agio Anleihenrückkauf, netto - -

- (78)

Marktpreisanpassung (7) -

58 -

ausstehender Optionsscheine

Aufwand für Währungsabwertungen - -

- (31)

Sonstiger Aufwand, netto (7) (10)

(28) (16)

Nettoverlust vor Ertragssteuern (226) (1.084)

(784) (2.340)

Ertragssteuerrückstellungen (25) (692)

(75) (489)

Nettoverlust (251) (1.776)

(859) (2.829)

Auf Minderheitsanteile 5 4

16 14

entfallender Reingewinn

Auf Weatherford entfallender $ (256) $

(1.780) $ (875) $ (2.843)

Nettoverlust

Auf Weatherford entfallender

Verlust je Aktie:

Unverwässert und verwässert $ (0,26) $

(1,98) $ (0,88) $ (3,27)

Gewichtete Durchschnittsanzahl

ausstehender Aktien:

Unverwässert und verwässert 990 899

989 871



Weatherford International plc

Ausgewählte Daten der Gewinn-

und Verlustrechnung

(ungeprüft)

(in Millionen)

Drei

Monate

zum

30.9.2017 30.6.2017

31.3.2017 31.12.2016 30.9.2016

Nettoumsätze:

Nordamerika $ 538 $

475 $ 490 $ 485 $ 449

Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik 335 340

321 363 329

Europa/SSA/Russland 252 244

244 214 225

Lateinamerika 229 203

242 250 255

Bohranlagen an Land 106 101

89 94 98

Summe Nettoumsätze: $ 1.460 $

1.363 $ 1.386 $ 1.406 $ 1.356

Drei

Monate

zum

30.9.2017 30.6.2017

31.3.2017 31.12.2016 30.9.2016

Betriebsergebnis (Verlust):

Nordamerika $ 33 $

2 $ (18) $ (58) $ (95)

Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik 8 9

(3) 9 (8)

Europa/SSA/Russland 14 5

(10) (8) (3)

Lateinamerika (5) (35)

9 6 14

Bohranlagen an Land (16) (20)

(30) (25) (19)

Bereinigtes 34 (39)

(52) (76) (111)

Segment-Betriebsergebnis

(Verlust)

Forschung und Entwicklung (42) (36)

(39) (40) (33)

Verwaltungsaufwand (28) (33)

(33) (32) (30)

Sonstige Kosten, netto (28) (19)

(72) (251) (771)

Summe Betriebsverlust $ (64) $

(127) $ (196) $ (399) $ (945)

Drei

Monate

zum

30.9.2017 30.6.2017

31.3.2017 31.12.2016 30.9.2016

Umsätze nach

Produkt-/Servicelinien (a ):

Formationsevaluierung und $ 856 $

811 $ 824 $ 773 $ 765

Bohrlochkonstruktion

Komplettierung und Produktion 498 451

473 539 493

Bohranlagen an Land 106 101

89 94 98

Summe Umsätze $ 1.460 $

1.363 $ 1.386 $ 1.406 $ 1.356

Produkt-/Servicelinien

Drei

Monate

zum

30.9.2017 30.6.2017

31.3.2017 31.12.2016 30.9.2016

Abschreibungen und

Wertberichtigungen:

Nordamerika $ 39 $

40 $ 40 $ 41 $ 55

Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik 49 51

51 52 60

Europa/SSA/Russland 36 39

39 41 45

Lateinamerika 49 48

51 55 56

Bohranlagen an Land 23 23

24 22 22

Forschung, Entwicklung und 3 3

3 4 4

Verwaltung

Summe Abschreibungen und $ 199 $

204 $ 208 $ 215 $ 242

Wertberichtigungen



(a) Formationsbewertung und

Bohrlochkonstruktion umfasst

gesteuerte Druckbohrung,

Bohrdienstleistungen, Tubular

Running Services

(Rohrverlaufdienstleistungen),

Bohrwerkzeuge und

Mietausrüstung, Wireline

Services, Test- und

Produktionsdienstleistungen,

Wiedereintritts- und

Bergungsdienstleistungen,

Zementierungsprodukte,

Auskleidungssysteme,

integrierte

Labordienstleistungen und

Oberflächenanalyse.

Fertigstellung und Produktion

umfasst Artificial Lift

Systems (künstliche

Fördersysteme), Stimulation,

und Komplettierungssysteme.



Wir weisen unsere finanziellen Ergebnisse im Einklang mit den

allgemein anerkannten US-Grundsätzen der Rechnungslegung (GAAP) aus.

Die Unternehmensführung von Weatherford ist jedoch der Ansicht, dass

gewisse nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und Zahlenverhältnisse

(im Sinne von Bestimmung G der US-Börsenaufsicht SEC) den Nutzern

dieser Finanzinformationen erhöhen und zusätzliche aussagekräftige

Vergleiche zwischen den aktuellen Ergebnissen und denen früherer

Zeiträume ermöglichen. Die im Folgenden aufgeführten nicht

GAAP-konformen Beträge sollten nicht als Ersatz für die GAAP-konform

ermittelten und ausgewiesenen Betriebsergebnisse,

Ertragssteuerrückstellungen, Reingewinne oder sonstigen Daten

herangezogen, sondern gemeinsam mit den ausgewiesenen

Geschäftsergebnissen betrachtet werden, die das Unternehmen in

Übereinstimmung mit GAAP ermittelt hat.



Weatherford International

plc

Überleitung der

GAAP-konformen zu nicht

GAAP-konformen

Finanzkennzahlen

(ungeprüft)

(in Millionen,

ausgenommen Beträge je

Aktie)

Drei Neun

Monate Monate

zum zum

30.9.2017 30.6.2017

30.9.2016 30.9.2017 30.9.2016

Betriebsverlust:

GAAP-konformer $ (64) $

(127) $ (945) $ (387) $ (1.852)

Betriebsverlust

34 31

22 140 150

Trennungsentschädigungen,

Restrukturierung und

Ausstieg aus

Geschäftsbereichen

Kosten für (4) -

9 (4) 190

Rechtsstreitigkeiten,

netto

Wertminderungen, (2) (12)

740 (17) 952

Wertberichtigungen von

Vermögenswerten und

sonstige (a)

Altverträge - -

- - 2

Summe nicht 28 19

771 119 1.294

GAAP-konformer

Anpassungen

Nicht GAAP-konformer $ (36) $

(108) $ (174) $ (268) $ (558)

bereinigter

Betriebsverlust

Verlust vor

Ertragssteuern:

GAAP-konformer Verlust $ (226) $

(148) $ (1.084) $ (784) $ (2.340)

vor Ertragssteuern

Anpassung des 28 19

771 119 1.294

Betriebsergebnisses:

Agio Anleihenrückkauf, - -

- - 78

netto

Marktpreisanpassung 7 (127)

- (58) -

ausstehender

Optionsscheine

Aufwand für - -

- - 31

Währungsabwertungen

Nicht GAAP-konformer $ (191) $

(256) $ (313) $ (723) $ (937)

Verlust vor

Ertragssteuern

(Rückstellungen für)

Gutschriften von

Ertragssteuern:

GAAP-konforme $ (25) $

(17) $ (692) $ (75) $ (489)

(Rückstellungen für)

Gutschriften von

Ertragssteuern

Steuerlicher Effekt auf - (3)

660 (7) 599

nicht GAAP-konforme

Anpassungen

Nicht GAAP-konforme $ (25) $

(20) $ (32) $ (82) $ 110

(Rückstellungen für)

Gutschriften von

Ertragssteuern

Auf Weatherford

entfallender

Nettoverlust:

GAAP-konformer $ (256) $

(171) $ (1.780) $ (875) $ (2.843)

Nettoverlust

Nicht GAAP-konforme 35 (111)

1.431 54 2.002

Anpassungen netto nach

Steuern

Nicht GAAP-konformer $ (221) $

(282) $ (349) $ (821) $ (841)

Nettoverlust

Auf Weatherford

entfallender verwässerter

Verlust je Aktie:

GAAP-konformer $ (0,26) $

(0,17) $ (1,98) $ (0,88) $ (3,27)

verwässerter Verlust je

Aktie

Nicht GAAP-konforme 0,04 (0,11)

1,59 0,05 2,30

Anpassungen netto nach

Steuern

Nicht GAAP-konformer $ (0,22) $

(0,28) $ (0,39) $ (0,83) $ (0,97)

verwässerter Verlust je

Aktie

GAAP-konformer effektiver (11) % (12) %

(64) % (10) % (21)

Steuersatz (b)

%

Nicht GAAP-konformer (13) % (8) %

(10) % (11) % 12 %

effektiver Steuersatz (c)



(a) Wertminderungen,

Wertberichtigungen von

Vermögenswerten und

sonstige in Höhe von 740

Millionen US-Dollar im

dritten Quartal 2016

gehören Wertminderungen

von Vermögenswerten in

Höhe von 436 Millionen

US-Dollar sowie

Abschreibungen auf

Lagebestände, Forderungen

und sonstige Aufwendungen

in Höhe von 304 Millionen

US-Dollar.

(b) Der nach GAAP ermittelte

effektive Steuersatz ist

die GAAP-konforme

Ertragssteuerrückstellung

geteilt durch den

GAAP-konformen Gewinn vor

Ertragssteuern.

(c) Der nicht GAAP-konforme

effektive Steuersatz ist

die nicht GAAP-konforme

Ertragssteuerrückstellung

geteilt durch den nicht

GAAP-konformen Gewinn vor

Ertragssteuern berechnet

in Tausend.



Weatherford

International plc

Ausgewählte Bilanzdaten

(ungeprüft)

(in Millionen)

30.9.2017 30.6.2017 31.3.2017

31.12.2016 30.9.2016

Aktiva:

Barbestand und $ 445 $ 584

$ 546 $ 1.037 $ 440

zahlungswirksame Mittel

Forderungen, netto 1.236 1.165

1.292 1.383 1.414

Lagerbestände, netto 1.752 1.728

1.700 1.802 1.917

Zur Veräußerung 935 929

860 23 11

gehaltene

Vermögensgegenstände

Immobilien, Anlagen und 3.989 4.111

4.265 4.480 4.708

Ausrüstung, netto

Goodwill und 2.575 2.527

2.602 3.045 3.104

immaterielle

Vermögenswerte, netto

Passiva:

Kreditoren 815 837

803 845 666

Zur Veräußerung 54 90

96 - -

gehaltene

Verbindlichkeiten

Kurzfristige Darlehen 391 152

240 179 555

und der fällige Anteil

langfristiger Darlehen

Langfristige 7.530 7.538

7.299 7.403 6.937

Finanzverbindlichkeiten



Weatherford

International plc

Nettoverschuldung (a)

(ungeprüft)

(in Millionen)

Veränderung der

Nettoverschuldung im

Dreimonatszeitraum bis

zum 30.9.2017:

Nettoverschuldung Stand $

(7.106)

30.6.2017 (a)

Betriebsverlust (64)

Abschreibungen und 199

Wertberichtigungen

Investitionsaufwand (65)

für Immobilien, Anlagen

und Ausrüstung

Erwerb von zur (1)

Veräußerung gehaltenen

Vermögensgegenständen

Erlöse aus dem 11

Verkauf von

Vermögensgegenständen

Erwerb von (4)

immateriellen Werten

Sonstige (27)

Investitionstätigkeiten

Zunahme des 140

Umlaufvermögens (b)

Rückstellungen für (31)

Rechtsstreitigkeiten

und Vergleiche

Gezahlte (24)

Ertragssteuern

Zinsaufwand (183)

Sonstige (41)

Nettoverschuldung Stand $

(7.476)

30.9.2017 (a)

Veränderung der

Nettoverschuldung im

Neunmonatszeitraum bis

zum 30.9.2017:

Nettoverschuldung Stand $

(6.545)

31.12.2016 (a)

Betriebsverlust (387)

Abschreibungen und 611

Wertberichtigungen

Investitionsaufwand (147)

für Immobilien, Anlagen

und Ausrüstung

Erwerb von zur (244)

Veräußerung gehaltenen

Vermögensgegenständen

Erlöse aus dem 36

Verkauf von

Vermögensgegenständen

Erwerb von (13)

immateriellen Werten

Sonstige (33)

Investitionstätigkeiten

Zunahme des (215)

Umlaufvermögens (b)

Erlöse aus 59

Wechselforderungen

Rückstellungen für (93)

Rechtsstreitigkeiten

und Vergleiche

Gezahlte (71)

Ertragssteuern

Zinsaufwand (434)

Nettoverschuldung Stand $

(7.476)

30.9.2017 (a)

Bestandteile der 30.9.2017 30.6.2017

31.12.2016

Nettoverschuldung (a)

Barmittel $ 445 $

584 $ 1.037

Kurzfristige Darlehen (391) (152)

(179)

und der fällige Anteil

langfristiger Darlehen

Langfristige (7.530) (7.538)

(7.403)

Finanzverbindlichkeiten

Nettoverschuldung (a) $ (7.476) $

(7.106) $ (6.545)



(a) Bei

"Nettoverschuldung"

handelt es sich um

Schulden abzüglich

der Barmittel. Das

Management ist der

Meinung, dass sie

nützliche

Informationen über

unseren

Verschuldungsgrad

bietet, da sie

Barmittel

berücksichtigt, die

zur Rückzahlung von

Schulden verwendet

werden könnten.

(b) Das Umlaufvermögen

ist als die Summe

der Forderungen und

Lagerbestände

abzüglich der

Verbindlichkeiten

definiert.



