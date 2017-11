FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafenbetreiber Fraport hat im dritten Quartal bei steigenden Umsätzen deutlich mehr verdient und die Markterwartungen übetroffen. Grundlage der guten Ergebnisse waren die starken Passagierzahlen am Heimatflughafen Frankfurt, wo es für den Flughafenbetreiber in den vergangenen Monaten erneut stark lief. Am Finanzausblick für das Gesamtjahr hält die Fraport AG fest.

Der Umsatz stieg in den drei Monaten um 19 Prozent auf 873 Millionen Euro. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kletterte um 30 Prozent auf 388 Millionen Euro. Unter dem Strich erzielte Fraport einen Konzerngewinn von 181 Millionen nach 125 Millionen Euro.

Damit liegt das Unternehmen beim Umsatz knapp unter den Erwartungen. Beim Nettoergebnis hatten Analysten Fraport mit 139 Millionen Euro deutlich weniger zugetraut.

Den Finanzusblick für das Gesamtjahr bekräftigte der MDAX-Konzern. Zwar wird der Gewinn 2017 niedriger sein als im Vorjahr, dies ist jedoch den hohen Sondererträgen geschuldet, die Fraport 2016 erhalten hatte. Das EBITDA soll auf rund 980 Millionen bis 1,02 (2016: 1,054) Milliarden Euro und das Konzernergebnis auf 310 bis 350 (2016: 375) Millionen Euro sinken. Bereinigt man das Vorjahresergebnis um Sondereinnahmen, ist das jeweils ein Zuwachs. Der Konzernumsatz soll im laufenden Jahr auf bis zu rund 2,9 Milliarden Euro steigen.

Den Ausblick für das Passagierwachstum hatte Fraport im August angehoben und sieht den Zuwachs nun bei rund 5 Prozent, statt bisher bei 2 bis 4 Prozent.

