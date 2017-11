FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirbelstürme und Erdbeben in Nordamerika haben den Rückversicherer Swiss Re schwer belastet. Für die ersten neun Monate wies der Konzern einen Verlust von 468 Millionen US-Dollar aus. Im Vorjahreszeitraum hatte Swiss Re noch rund 3 Milliarden Dollar verdient.

Swiss Re hatte bereits vor zwei Wochen mitgeteilte, dass die Hurrikans Harvey, Irma und Maria sowie das Erdbeben in Mexiko den Konzern mit rund 3,6 Milliarden US-Dollar belasten. Hinzu kamen im ersten Halbjahr Wirbelsturm Debbie in Australien und Überschwemmungen in Peru.

"Wir sind aber bestens gerüstet, diese Schäden zu absorbieren und den betroffenen Menschen und Unternehmen - gemeinsam mit unseren Kunden - zu helfen, wieder auf die Beine zu kommen", sagte CEO Christian Mumenthaler laut Mitteilung.

Auf Konzernebene erwartet Swiss Re infolge Naturkatastrophen in den ersten neun Monaten Schadensforderungen von insgesamt rund 4,0 Milliarden Dollar. Geld für Aktienrückkäufe ist aber nach wie vor da. Am Freitag startet das Aktienrückkaufprogramm über maximal 1,0 Milliarden Franken.

In der Schaden-Rückversicherung verbuchte Swiss Re einen Verlust von 652 Millionen Dollar nach einem Gewinn von 1,55 Milliarden Dollar vor Jahresfrist. Die Schaden-Kosten-Quote verschlechterte sich auf 114,1 Prozent von 93,8 Prozent vor einem Jahr. Je niedriger die Quote, desto profitabler arbeitet eine Versicherung. Unter den Großschäden litt ebenso der Geschäftsbereich Corporate Solutions, der einen Verlust von 762 Millionen Dollar auswies nach einem Plus von 150 Millionen Dollar zuvor. In der Lebens-Rückversicherung steigerte Swiss Re den Gewinn dagegen auf 741 von 635 Millionen Dollar.

Die gebuchten Bruttoprämien des Konzerns sanken in den ersten neun Monaten um 5,1 Prozent auf 26,7 Milliarden Dollar. Die Eigenkapitalrendite betrug minus 1,9 nach plus 11,6 Prozent. Die Rendite auf Kapitalanlagen lag bei 3,5 nach 3,6 Prozent.

Marktführer Munich Re hatte angesichts einer Gesamtbelastung aus Großschäden von 3,2 Milliarden Euro einen Verlust von 1,4 Milliarden Euro im dritten Quartal angekündigt. Für das Gesamtjahr erwartet der DAX-Konzern nur noch einen kleinen Gewinn.

