Von Britta Becks

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) ist im dritten Quartal trotz der belastenden Einflüsse durch Naturkatastrophen auf das wichtige Nordamerika-Geschäft solide gewachsen und hat seine Jahresprognose bekräftigt. Die größte Tochter des Gesundheitskonzerns Fresenius steigerte die Erlöse von Juli bis September um 3 Prozent auf 4,336 Milliarden Euro. Währungsbereinigt lag das Plus bei 8 Prozent.

Das operative Ergebnis blieb mit 609 Millionen Euro stabil. Das um Sondereinflüsse bereinigte operative Ergebnis stieg um 2 Prozent auf 624 Millionen Euro. Unterm Strich verdiente FMC mit 309 Millionen Euro 2 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit schnitt der Bad Homburger Konzern, der wie die Muttergesellschaft im DAX notiert ist, beim Umsatz schlechter ab als von Analysten erwartet. Diese hatten FMC im Mittel Erlöse von 4,397 Milliarden Euro, ein operatives Ergebnis von 613 Millionen Euro und einen Nettogewinn von 300 Millionen zugetraut.

"Die Naturkatastrophen in Nordamerika haben viele unserer Patienten und Mitarbeiter vor große Herausforderungen gestellt", sagte Vorstandsvorsitzender Rice Powell. "Trotz der schwierigen Bedingungen ist es uns gelungen, in diesem Quartal solide Ergebnisse zu erzielen."

An seinem Jahresausblick hält der Dialysekonzern fest. Im laufenden Jahr strebt FMC demnach unverändert ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 8 bis 10 Prozent an, basierend auf 16,570 Milliarden Euro Umsatz 2016. Der auf die Anteilseigner entfallende Konzerngewinn soll, basierend auf einem Konzernergebnis von 1,144 Milliarden Euro im vergangenen Jahr, währungsbereinigt um 7 bis 9 Prozent zulegen. In diesem Ausblick sind die Kosten durch Naturkatastrophen in Nordamerika und die Vergütungsnachzahlung für Behandlungen von US-Kriegsveteranen nicht enthalten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2017 02:23 ET (06:23 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.