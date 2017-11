Luzern - Nach den ersten drei Quartalen des Jahres 2017 weist die Luzerner Kantonalbank (LUKB) einen Konzerngewinn von 148.9 Millionen Franken aus. Gegenüber dem Vorjahreswert entspricht dies einer Steigerung von 12.1 Millionen Franken bzw. 8.9 %, wie das Institut am Donnerstag mitteilte. Demnach konnte die LUKB sowohl beim Zinsergebnis (plus 7.3 %) als auch beim Kommissionsgeschäft (plus 8.7 %) und beim Handel (plus 5.9 %) zulegen. Für das ganze Geschäftsjahr 2017 rechnet die LUKB unverändert mit einem Konzerngewinn zwischen 192 und 197 Millionen Franken (Vergleichswert 2016: 186.6 Millionen Franken). Die Bank plant für das Geschäftsjahr 2017 eine Erhöhung der Ausschüttung um 0.50 Franken auf 12.00 Franken pro Namenaktie.

Die LUKB hat per Ende September 2017 einen Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft von 254.7 Millionen Franken erzielt, was einer Steigerung von 17.3 Millionen Franken bzw. 7.3 % gegenüber der Vergleichsperiode von 2016 entspricht. Hauptsächliche Treiber für diesen Zuwachs in der wichtigsten Ertragskomponente sind die Ausweitung des Geschäftsvolumens, rückläufige Absicherungskosten, ein moderater Wertberichtigungsbedarf sowie Tätigkeiten im Geldmarktbereich. Für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...