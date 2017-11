Was war zuletzt das beliebteste Design oder die populärste Funktion bei Smartphones? Gesichtserkennung könnte eine der Antworten sein. Obwohl Smartphone-Hersteller die Fingerabdrucksensoren auf der Vorderseite zugunsten eines größeren Verhältnisses von Display zu Gehäuse geopfert haben, wie beispielsweise beim iPhone X und Samsung Note 8, haben sie neben Fingerabdrucksensoren auf der Rückseite neue Wege geschaffen, um Smartphones zu entsperren.

Die Gesichtserkennungstechnologie wird inzwischen in Highend-Produkten verwendet und somit hat Face Unlock im DOOGEE MIX 2 (http://www.doogee.cc/detail/mix-series-bezel-less-smartphone/122) in der vergangenen Woche in Hongkong großes Aufsehen erregt.

Es gibt viele Smartphones mit randlosem Display auf dieser Messe, das DOOGEE MIX ist jedoch das einzige, das die Gesichtserkennung unterstützt. Face Unlock im DOOGEE MIX 2 erfolgt mittels der Frontkamera. Speichert man die Gesichtszüge vorher, kann man das Telefon entsperren, indem man auf den Bildschirm guckt. Der gesamte Erkennungs- und Entsperrungsprozess dauerte zur großen Überraschung der Gäste nur 0,1 Sekunden.

Das DOOGEE MIX 2 ist zudem das erste Smartphone mit vier Kameras und randlosem Display es hat hinten zwei Kameras mit 16 und 13 Megapixeln und vorne ebenfalls zwei Kameras. Die Selfie-Kamera hat sich nicht verändert acht Megapixel mit einem 88-Grad-Winkel. Die "Wefie"-Kamera ist aufgrund ihres Weitwinkels von 130 Grad jedoch sehr beeindruckend. Mit einem solch breiten Bildbereich kann das MIX 2 leicht acht bis zehn Personen auf einem Foto ablichten. Mit dem MIX 2 kann man seinen Selfiestick also getrost zu Hause lassen.

Bezüglich der Anzeige ist das DOOGEE MIX 2 ein ausgezeichnetes "Fulldisplay"-Smartphone. Zum schlanken Gehäuse kommt ein 5,99"-Display. Mit dem Seitenverhältnis von 18:9 und einer FHD+-Auflösung von 1080 x 2160 Pixeln verfügt das DOOGEE MIX 2 über eine solide Displayleistung.

Basierend auf dem MTK Helio P25 punktet der leistungsstarke Achtkernprozessor mit einem sechs Gigabyte großen Arbeitsspeicher. Der Akku des MIX 2 wurde von 3380 mAh im Vorgängermodell auf 4060 mAh aufgerüstet.

Das DOOGEE MIX 2 lässt sich vorbestellen. Wenn Sie die offizielle Website (http://www.doogee.cc/sale/week/) besuchen, können Sie dieses leistungsstarke Smartphone im November für 200 US-Dollar erwerben.

