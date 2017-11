Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins stabil gehalten. Zugleich signalisierten die Währungshüter am Mittwoch, dass sie bis Jahresende eine Zinserhöhung in Betracht ziehen. Sie verwiesen in dem Begleittext zum Zinsbeschluss auf die trotz der Hurrikans "solide wachsende Wirtschaft". In dem vorhergehenden Statement war von einer "moderat wachsenden Wirtschaft" die Rede gewesen. Bei ihrer Ratssitzung beschlossen die Währungshüter einstimmig, den Leitzins in der aktuellen Spanne von 1,00 bis 1,25 Prozent zu belassen. Ökonomen und Börsianer hatten diesen Beschluss erwartet. Die Finanzmärkte zeigten allenfalls minimale Reaktionen. An den Märkten wird erwartet, dass die US-Notenbank bis zum Jahresende noch einmal die Zinsen erhöhen wird - und zwar bei der Sitzung am 13. Dezember. "Die Ankündigung der Fed enthielt mehr vom Gleichen", sagte Alexandra Coupe, Analystin bei PAAMCO. "Die Notenbank bewegt sich auf einem schrittweisen und gut kommunizierten Zinserhöhungspfad - und alle Zeichen deuten auf eine weitere Zinserhöhung im Dezember."

AUSBLICK UNTERNEHMEN

FRESENIUS

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Umsatz 8.318 +12% 18 7.433 EBIT vor Sondereinflüssen 1.157 +7% 18 1.084 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 425 +8% 18 395 Ergebnis je Stammaktie verwässert 0,77 +7% 18 0,72

FIELMANN

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Konzernumsatz 366 +5% 3 349 Ergebnis vor Steuern 76 +8% 3 70 Ergebnis nach Steuern/Dritten 52 +8% 2 48 Ergebnis je Aktie 0,61 +7% 2 0,57

HUGO BOSS

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Umsatz 711 +1% 10 703 EBITDA bereinigt 146 +1% 6 145 EBIT 112 +2% 7 110 Ergebnis nach Steuern/Dritten 84 +4% 7 81 Ergebnis je Stammaktie 1,20 +3% 7 1,17

DRÄGERWERK

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Umsatz 615 +4% 2 593 EBIT 28 +23% 2 23

PFEIFFER VACUUM

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Auftragseingang 155 +40% 1 111 Umsatz 150 +31% 2 114 Betriebsergebnis 23 +53% 2 15 Ergebnis nach Steuern 16 +54% 2 11 Ergebnis je Aktie 1,64 +53% 2 1,07

Weitere Termine:

07:00 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 3Q

07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q

07:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 1H

07:30 DE/Comdirect Bank AG, Ergebnis 3Q

07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 3Q

08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 2Q

08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 3Q

09:15 DE/Hellofresh SE, Erstnotiz im Prime Standard

12:00 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q

12:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 3Q

17:45 FR/Axa SA, Umsatz 9 Monate

18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q

21:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 4Q

21:30 US/Apple Inc, Ergebnis 4Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Unilever NV 0,3585 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 56,5 zuvor: 56,3 -FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,7 1. Veröff.: 56,7 zuvor: 56,1 -DE 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,5 1. Veröff.: 60,5 zuvor: 60,6 09:55 Arbeitsmarktdaten Oktober Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -10.000 gg Vm zuvor: -23.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,6% zuvor: 5,6% -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,6 1. Veröff.: 58,6 zuvor: 58,1 -GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Quartalsbericht zur Inflation Bank Rate PROGNOSE: 0,50% zuvor: 0,25% -US 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 233.000 13:30 Produktivität ex Agrar 3Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,8% gg Vq zuvor: +1,5% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +0,6% gg Vq zuvor: +0,2% gg Vq

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 Auktion 1,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 Auktion 4,90-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2040 im Gesamtvolumen von 3,5 bis 4,5 Mrd EUR Auktion 0,65-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2027 im Volumen von 250 bis 750 Mio EUR 10:50 FR/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2031 Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2048 im Gesamtvolumen von 7,5 bis 8,5 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.570,00 -0,19% Nikkei-225 22.539,12 +0,53% Shanghai-Composite 3.381,25 -0,43% INDEX zuletzt +/- % DAX 13.465,51 1,78 DAX-Future 13.458,00 1,75 XDAX 13.462,44 1,73 MDAX 26.860,48 0,78 TecDAX 2.571,48 1,04 EuroStoxx50 3.697,40 0,64 Stoxx50 3.242,67 0,55 Dow-Jones 23.435,01 0,25 S&P-500-Index 2.579,36 0,16 Nasdaq-Comp. 6.716,53 -0,17 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,52 -20

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen in Europa werden zum Handelsstart am Donnerstag knapp im Minus erwartet. Die Musik dürfte wieder einmal in den Einzelwerten spielen, die laufende Berichtssaison gibt den Takt vor. Dabei dürfte genau darauf geschaut werden, wie stark die Euro-Stärke in die Ergebniskennzahlen wiederzufinden ist. Auch die Ausblicke der Unternehmen, die in dieser Berichtssaison noch nicht überzeugen konnten, dürften genauer unter die Lupe genommen werden.

Rückblick: Freundlich - Einige Marktteilnehmer gehen fest von einer Jahresendrally aus. Diese könnte am deutschen Aktienmarkt bereits begonnen haben, dort hat der DAX bereits den vierten Tag in Folge auf einem Rekordhoch notiert. Der Euro-Stoxx-50, der jüngst aus seinem seit 17 Jahren bestehenden Abwärtstrend nach oben ausgebrochen war, notierte auf dem höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Die Liquiditätsflut der Notenbanken sucht weiter nach Anlagemöglichkeiten, die Berichtssaison lässt sich gut an und zahlreiche Hochstufungen stützten. Die Börse in London gehörte zu den Nachzüglern. Im Handel wurde darauf verwiesen, dass sich Anleger im Vorfeld der Sitzung der Bank of England zurückhielten. Am Donnerstag dürfte die Notenbank das erste Mal seit zehn Jahren die Zinsen anheben. Der Sektorindex der Automilwerte kletzterte mit den US-Absatzzahlen um 2,2 Prozent. Next fielen um 9,1 Prozent. Die Umsätze im Onlinegeschäft konnten zwar klar gesteigert werden, im Einzelhandel summierte sich das Minus allerdings auf 7,7 Prozent. Investoren wurden vorsichtiger gegenüber den britischen Einzelhändlern: so verloren Marks & Spencer 4,4 Prozent, Tesco 1,6 und Sainsbury 2,5 Prozent. Enttäuschende Quartalszahlen drückten Standard Chartered um 6 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Hausse - Neben dem DAX notierte auch der MDAX zur Wochenmitte auf Rekordniveau. Und es könnten noch ein paar Punkte hinzukommen. Nach den saisonal eher schwachen Monaten September und Oktober sind die Börsen nun in die guten Monate November und Dezember gestartet. Dieselskandal und E-Mobilität lieferten Argumente gegen Autowerte, nun scheint ein Umdenken stattzufinden. Denn Autos "Made in Germany" verkaufen sich gut, wie die US-Absatzzahlen belegten. VW stellte mit einem Plus von 4,8 Prozent den Gewinner im DAX, die Titel des Großaktionärs Porsche legten um knapp 4 Prozent zu. Deutsche Telekom verloren 1,9 Prozent. Softbank soll die Fusionsverhandlungen für ihre Tochter Sprint mit T-Mobile US abgebrochen haben. Adidas notierten 1,7 Prozent schwächer nach einer Gewinnwarnung von US-Wettbewerber Under Armour. Nemetschek im TecDAX schlossen mit einem Plus von 8,3 Prozent auf Allzeithoch. Siltronic legten um 3,4 Prozent zu, Kepler und MainFirst hatten die Kursziele kräftig

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 02, 2017 02:33 ET (06:33 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.