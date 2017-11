DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins stabil gehalten. Zugleich signalisierten die Währungshüter am Mittwoch, dass sie bis Jahresende eine Zinserhöhung in Betracht ziehen. Sie verwiesen in dem Begleittext zum Zinsbeschluss auf die trotz der Hurrikans "solide wachsende Wirtschaft". In dem vorhergehenden Statement war von einer "moderat wachsenden Wirtschaft" die Rede gewesen. Bei ihrer Ratssitzung beschlossen die Währungshüter einstimmig, den Leitzins in der aktuellen Spanne von 1,00 bis 1,25 Prozent zu belassen. Ökonomen und Börsianer hatten diesen Beschluss erwartet. Die Finanzmärkte zeigten allenfalls minimale Reaktionen. An den Märkten wird erwartet, dass die US-Notenbank bis zum Jahresende noch einmal die Zinsen erhöhen wird - und zwar bei der Sitzung am 13. Dezember. "Die Ankündigung der Fed enthielt mehr vom Gleichen", sagte Alexandra Coupe, Analystin bei PAAMCO. "Die Notenbank bewegt sich auf einem schrittweisen und gut kommunizierten Zinserhöhungspfad - und alle Zeichen deuten auf eine weitere Zinserhöhung im Dezember."

AUSBLICK UNTERNEHMEN

FRESENIUS

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Umsatz 8.318 +12% 18 7.433 EBIT vor Sondereinflüssen 1.157 +7% 18 1.084 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 425 +8% 18 395 Ergebnis je Stammaktie verwässert 0,77 +7% 18 0,72

FIELMANN

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Konzernumsatz 366 +5% 3 349 Ergebnis vor Steuern 76 +8% 3 70 Ergebnis nach Steuern/Dritten 52 +8% 2 48 Ergebnis je Aktie 0,61 +7% 2 0,57

HUGO BOSS

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Umsatz 711 +1% 10 703 EBITDA bereinigt 146 +1% 6 145 EBIT 112 +2% 7 110 Ergebnis nach Steuern/Dritten 84 +4% 7 81 Ergebnis je Stammaktie 1,20 +3% 7 1,17

DRÄGERWERK

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Umsatz 615 +4% 2 593 EBIT 28 +23% 2 23

PFEIFFER VACUUM

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Auftragseingang 155 +40% 1 111 Umsatz 150 +31% 2 114 Betriebsergebnis 23 +53% 2 15 Ergebnis nach Steuern 16 +54% 2 11 Ergebnis je Aktie 1,64 +53% 2 1,07

Weitere Termine:

07:00 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 3Q

07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q

07:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 1H

07:30 DE/Comdirect Bank AG, Ergebnis 3Q

07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 3Q

08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 2Q

08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 3Q

09:15 DE/Hellofresh SE, Erstnotiz im Prime Standard

12:00 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q

12:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 3Q

17:45 FR/Axa SA, Umsatz 9 Monate

18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q

21:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 4Q

21:30 US/Apple Inc, Ergebnis 4Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Unilever NV 0,3585 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 56,5 zuvor: 56,3 -FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,7 1. Veröff.: 56,7 zuvor: 56,1 -DE 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,5 1. Veröff.: 60,5 zuvor: 60,6 09:55 Arbeitsmarktdaten Oktober Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -10.000 gg Vm zuvor: -23.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,6% zuvor: 5,6% -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,6 1. Veröff.: 58,6 zuvor: 58,1 -GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Quartalsbericht zur Inflation Bank Rate PROGNOSE: 0,50% zuvor: 0,25% -US 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 233.000 13:30 Produktivität ex Agrar 3Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,8% gg Vq zuvor: +1,5% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +0,6% gg Vq zuvor: +0,2% gg Vq

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 Auktion 1,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 Auktion 4,90-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2040 im Gesamtvolumen von 3,5 bis 4,5 Mrd EUR Auktion 0,65-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2027 im Volumen von 250 bis 750 Mio EUR 10:50 FR/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2031 Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2048 im Gesamtvolumen von 7,5 bis 8,5 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.570,00 -0,19% Nikkei-225 22.539,12 +0,53% Shanghai-Composite 3.381,25 -0,43% INDEX zuletzt +/- % DAX 13.465,51 1,78 DAX-Future 13.458,00 1,75 XDAX 13.462,44 1,73 MDAX 26.860,48 0,78 TecDAX 2.571,48 1,04 EuroStoxx50 3.697,40 0,64 Stoxx50 3.242,67 0,55 Dow-Jones 23.435,01 0,25 S&P-500-Index 2.579,36 0,16 Nasdaq-Comp. 6.716,53 -0,17 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,52 -20

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen in Europa werden zum Handelsstart am Donnerstag knapp im Minus erwartet. Die Musik dürfte wieder einmal in den Einzelwerten spielen, die laufende Berichtssaison gibt den Takt vor. Dabei dürfte genau darauf geschaut werden, wie stark die Euro-Stärke in die Ergebniskennzahlen wiederzufinden ist. Auch die Ausblicke der Unternehmen, die in dieser Berichtssaison noch nicht überzeugen konnten, dürften genauer unter die Lupe genommen werden.

Rückblick: Freundlich - Einige Marktteilnehmer gehen fest von einer Jahresendrally aus. Diese könnte am deutschen Aktienmarkt bereits begonnen haben, dort hat der DAX bereits den vierten Tag in Folge auf einem Rekordhoch notiert. Der Euro-Stoxx-50, der jüngst aus seinem seit 17 Jahren bestehenden Abwärtstrend nach oben ausgebrochen war, notierte auf dem höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Die Liquiditätsflut der Notenbanken sucht weiter nach Anlagemöglichkeiten, die Berichtssaison lässt sich gut an und zahlreiche Hochstufungen stützten. Die Börse in London gehörte zu den Nachzüglern. Im Handel wurde darauf verwiesen, dass sich Anleger im Vorfeld der Sitzung der Bank of England zurückhielten. Am Donnerstag dürfte die Notenbank das erste Mal seit zehn Jahren die Zinsen anheben. Der Sektorindex der Automilwerte kletzterte mit den US-Absatzzahlen um 2,2 Prozent. Next fielen um 9,1 Prozent. Die Umsätze im Onlinegeschäft konnten zwar klar gesteigert werden, im Einzelhandel summierte sich das Minus allerdings auf 7,7 Prozent. Investoren wurden vorsichtiger gegenüber den britischen Einzelhändlern: so verloren Marks & Spencer 4,4 Prozent, Tesco 1,6 und Sainsbury 2,5 Prozent. Enttäuschende Quartalszahlen drückten Standard Chartered um 6 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Hausse - Neben dem DAX notierte auch der MDAX zur Wochenmitte auf Rekordniveau. Und es könnten noch ein paar Punkte hinzukommen. Nach den saisonal eher schwachen Monaten September und Oktober sind die Börsen nun in die guten Monate November und Dezember gestartet. Dieselskandal und E-Mobilität lieferten Argumente gegen Autowerte, nun scheint ein Umdenken stattzufinden. Denn Autos "Made in Germany" verkaufen sich gut, wie die US-Absatzzahlen belegten. VW stellte mit einem Plus von 4,8 Prozent den Gewinner im DAX, die Titel des Großaktionärs Porsche legten um knapp 4 Prozent zu. Deutsche Telekom verloren 1,9 Prozent. Softbank soll die Fusionsverhandlungen für ihre Tochter Sprint mit T-Mobile US abgebrochen haben. Adidas notierten 1,7 Prozent schwächer nach einer Gewinnwarnung von US-Wettbewerber Under Armour. Nemetschek im TecDAX schlossen mit einem Plus von 8,3 Prozent auf Allzeithoch. Siltronic legten um 3,4 Prozent zu, Kepler und MainFirst hatten die Kursziele kräftig

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 02, 2017 02:33 ET (06:33 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

erhöht. Evotec verloren 9,3 Prozent. Die Aktie war jüngst mit dem Aufbau einer Short-Position eines Hedgefonds in den Fokus geraten und steht seitdem unter Abgabedruck.

XETRA-NACHBÖRSE

Die VW-Aktie sei nachrichtenlos ein halbes Prozent höher genannt worden, hieß es bei Lang & Schwarz. Indus gingen zuletzt mit 61,32 Euro um und damit 2 Prozent höher als zum Xetra-Schluss. Hier habe eine Kaufempfehlung der Commerzbank gestützt, so ein Händler.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Die Anleger setzten weiter auf eine robuste Konjunktur und kauften Aktien. Dabei ließen sie sich auch von den neuesten Kommentaren der US-Notenbanker nicht beirren. Am Aktienmarkt hatten die großen Indizes schon im frühen Handel neue Rekordhochs markiert. Im Verlauf konnten die Anfangsgewinne aber nicht ganz gehalten werden. Hintergrund der steigenden Aktienkurse ist laut Marktbeobachtern die ungebrochen robust laufende Konjunktur. Untermauert wurde dies von erneut gut ausgefallenen US-Daten. United States Steel sprangen um 7,8 Prozent nach oben. Der Stahlkocher hatte den Nettogewinn im dritten Quartal mehr als verdoppelt und damit die Erwartungen klar übertroffen. Auch der Umsatz fiel über den Prognosen aus. Estee Lauder schossen um 9,2 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch, nachdem der Kosmetikkonzern einen 14-prozentigen Anstieg des organischen Wachstums im abgelaufenen Quartal mitgeteilt hatte. Zugleich erhöhte Estee Lauder den Ausblick. Electronic Arts (EA) verloren dagegen 4,3 Prozent. Der Anbieter von Computer- und Videospielen traf mit dem Umsatz für das erste Quartal genau die Schätzungen, der Nettoverlust fiel aber geringer aus als erwartet und die Umsatzschätzung für das laufende Quartal blieb unter der Konsensschätzung. Als insgesamt gemischt, aber für die US-Autobauer solide wurden die Absatzzahlen im Oktober im Handel bezeichnet. Während GM 0,3 Prozent und Ford 0,7 Prozent gewannen, legten Fiat Chrysler um 1,3 Prozent zu.

Passend zu den Zinsplänen der US-Notenbank kamen die Anleihekurse von den Tageshochs etwas zurück und die Zehnjahresrendite stieg um einen Tick auf 2,37 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.29 Uhr EUR/USD 1,1656 +0,3% 1,1619 1,1618 EUR/JPY 132,74 +0,1% 132,63 132,48 EUR/CHF 1,1646 -0,0% 1,1651 1,1629 GBP/EUR 1,1395 -0,0% 1,1403 1,1408 USD/JPY 113,88 -0,2% 114,15 114,01 GBP/USD 1,3282 +0,3% 1,3249 1,3253

Am Devisenmarkt tat sich am Mittwoch nichts, der Euro ging im späten US-Geschäft mit gut 1,1620 Dollar um. Es "ist schon eine ganze Weile her, dass wir ein derart unbeeindruckendes Statement der US-Notenbank hatten", kommentierte Rentenexperte Ian Lyngen von BMO Capital Markets die Marktreaktion.

Am Donnerstagmorgen macht der Euro zum Dollar Boden gut. Beobachter sprechen von Gewinnmitnahmen im Dollar in Reaktion auf Berichte, wonach US-Präsident Trump den Fed-Gouverneur Jerome Powell an die Spitze der US-Notenbank setzen wird. Powell gilt als Unterstützer der amtierenden Fed-Chefin Janet Yellen und dürfte nach Meinung der meisten Beobachter deren Politik fortführen, die sich durch ein vorsichtiges Zurückfahren der geldpolitischen Lockerungen auszeichnet.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,29 54,3 -0,0% -0,01 -4,9% Brent/ICE 60,55 60,49 +0,1% 0,06 +3,2%

Am Ölmarkt kamen die Preise etwas ins Trudeln. Die wöchentlichen US-Lagervorräte an Rohöl sanken zwar mit 2,4 Millionen Barrel doppelt so stark wie erwartet und auch auf den niedrigsten Stand sein Januar 2016 gefallen, was normalerweise eher für steigende Preise spricht; allerdings hatten die Daten des Branchenverbands API vom Vorabend Hoffnung auf einen noch stärkeren Rückgang gemacht; sie sanken nämlich um über 5 Millionen Barrel. Zum Teil dürfte das Minus bei den Ölpreisen aber auch Gewinnmitnahmen geschuldet sein nach dem Erreichen von Zweijahreshochs, hiße es. Der Preis für ein Barrel WTI lag zuletzt im US-Handel bei 54,30 Dollar, nur knapp unter dem Vortagespreis. Im Hoch hatte das Barrel am Mittwoch aber auch schon 55,22 Dollar gekostet.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.278,40 1.275,84 +0,2% +2,57 +11,0% Silber (Spot) 17,13 17,14 -0,1% -0,01 +7,6% Platin (Spot) 932,10 933,15 -0,1% -1,05 +3,2% Kupfer-Future 3,14 3,14 -0,2% -0,01 +24,2%

Der Goldpreis stieg um 0,4 Prozent auf 1.275 Dollar. Händler taten sich mit einer Erklärung schwer. Der eher feste Dollar und die Aussicht auf steigende US-Zinsen sprächen eigentlich eher gegen das Edelmetall, hieß es. Möglicherweise hätten einige Akteure Positionen auf einen fallenden Goldpreis geschlossen, weil sie auf eine Zinserhöhung schon bei der heutigen Fed-Sitzung gesetzt hätten, hieß es. "Ich tue mich schwer, die aktuelle Preisentwicklung zu deuten", sagte Analyst Fawad Razaqzada von Forex.com.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

AUTOMOBILABSATZ USA

Die großen Auobauer haben für Oktober folgende US-Absazuzahlen gemeldet:

Oktober 2017 2016 Veränderung gg Vorjahr VOLKSWAGEN 27.732 24.779 +11,9% AUDI 19.425 17.721 +9,6% PORSCHE 4.715 4.506 +4,6% DAIMLER 31.541 31.801 -0,8% FORD 200.436 188.813 +6,2% GENERAL MOTORS 252.813 258.626 -2,2% FIAT CHRYSLER 153.373 176.609 -13% TOYOTA 188.434 186.295 +1,1% HONDA 127.353 126.161 +0,9% HYUNDAI 53.010 62,505 -15% NISSAN 123.012 113.520 +8,4%

POLITIK DEUTSCHLAND

Nach ihren Sondierungsgesprächen zu Landwirtschaft und Verkehr haben CDU, CSU, FDP und Grüne in diesem Bereich weiteren Abstimmungsbedarf. Beide Themenblöcke würden bei der Runde am Donnerstag erneut aufgerufen, sagte CDU-Unterhändler Helge Braun. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer erklärte, dass die Vorstellungen einer möglichen Jamaika-Koalition in den Punkten Landwirtschaft und Verbraucherschutz "konkretisiert" werden müssten. Auch in der Verkehrspolitik gebe es noch "diverse Unterschiede". Eine grundsätzliche Einigung erreichten die Jamaika-Parteien bei der Ausweitung des Wohnungsbaus in Deutschland.

POLITIK GROSSBRITANNIEN

Der britische Verteidigungsminister Michael Fallon ist nach Vorwürfen sexueller Belästigung zurückgetreten. In einer Erklärung gegenüber der BBC räumte Fallon Fehlverhalten ein.

TERROR USA

Im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in New York hat die US-Bundespolizei FBI einen raschen Fahndungserfolg vermeldet: Sie spürte nach eigenen Angaben vom Mittwoch einen Mann aus Usbekistan auf, von dem sie sich Informationen über das Fahrzeugattentat erhofft.

US-NOTENBANK

Das Weiße Haus hat laut einer informierten Person den Gouverneur der US-Notenbank, Jerome Powell, darüber informiert, dass US-Präsident Donald Trump ihn zum Nachfolger von Janet Yellen an der Spitze der US-Notenbank nominieren will. Einem weiteren Informanten zufolge hat Trump am Mittwoch mit Powell geredet. Worum es dabei ging, wusste der Informant aber nicht zu berichten. Trump plant die Mitteilung seiner Entscheidung am Donnerstag, bevor er am Freitag eine Asienreise antritt.

AUTOMOBILINDUSTRIE DEUTSCHLAND

Der Bundesrechnungshof empfiehlt Union, FDP und Grünen, die Steuervergünstigung für Dieselkraftstoff abzuschaffen. Damit sollen die geplanten Steuersenkungen nachhaltig gegenfinanziert werden, wie aus einem Sonderbericht der unabhängigen Behörde an die künftige Bundesregierung hervorgeht.

FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC)

ist im dritten Quartal trotz der belastenden Einflüsse durch Naturkatastrophen auf das wichtige Nordamerika-Geschäft solide gewachsen und hat seine Jahresprognose bekräftigt. Die Zahlen im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis/Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q17 ggVj 3Q17 ggVj 3Q16 Umsatz 4.336 +3% 4.397 +4% 4.211 EBIT 609 -0,3% 613 +0,3% 611 Ergebnis nach Steuern/Dritten 309 +2% 300 -1% 304 Ergebnis je Stammaktie unverwässert 1,01 +2% 0,98 -1% 0,99

FRAPORT

hat im dritten Quartal bei steigenden Umsätzen deutlich mehr verdient und die Markterwartungen übetroffen. Grundlage der guten Ergebnisse waren die starken Passagierzahlen am Heimatflughafen Frankfurt. Am Finanzausblick für das Gesamtjahr hält die Fraport AG fest.Die Zahlen im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis/Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q17 ggVj 3Q17 ggVj 3Q16 Umsatz 873 +19% 875 +19% 735 EBITDA 388 +30% 387 +30% 298 EBIT 300 +39% 288 +34% 215 Ergebnis nach Steuern/Dritten 181 +45% 139 +12% 125 Ergebnis je Aktie 1,96 +45% 1,51 +12% 1,35

HELLOFRESH

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 02, 2017 02:33 ET (06:33 GMT)

hat im Zuge seines Börsengangs seine neue Aktien zum Preis von je 10,25 Euro platziert. Damit hat das Unternehmen, das mehrheitlich dem Start-up-Entwickler Rocket Internet gehört, seine Aktien in der Mitte der Preisspanne von 9,00 bis 11,50 Euro abgegeben. Alle 31,05 Millionen angeboten Aktie wurden zugeteilt, wie die Hellofresh SE mitteilte. Davon stammten 4,05 Millionen aus einer Mehrzuteilungsoption. Als erster Handelstag ist der 2. November vorgesehen.

VINCI

hat sich mit zwei Zukäufen im Energiebereich verstärkt. Erworben wurde die norwegische Infratek sowie die deutsche Horlemann. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht. Laut Vinci kamen die beiden Neuzugänge 2016 gemeinsam auf rund 400 Millionen Euro Umsatz.

FACEBOOK

steigerte den Nettogewinn im dritten Quartal auf 2,63 (Vorjahr: 4,7) Milliarden Dollar und den Gewnn je Aktie auf 1,59 (90) Dollar. Der Umsatz schoss auf 10,33 (7) Milliarden Dollar nach oben. Analysten hatten beim Ergebnis je Aktie 1,28 Dollar geschätzt, beim Umsatz 9,85 Milliarden. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer des sozialen Netzwerks stieg weniger stark, und zwar um 16 Prozent auf 1,37 Milliarden.

KRAFT HEINZ

Der Umsatz im dritten Quartal stieg um 0,7 Prozent auf 6,31 Milliarden US-Dollar. Auf vergleichbarer Basis legten die weltweiten Umsätze um 0,3 Prozent zu. Analysten hatten einen noch stärkeren Umsatzanstieg erwartet. Der Gewinn stieg um 12 Prozent auf 944 Millionen Dollar. Unter Ausklammerung von restrukturierungsbedingten Kosten lag das Ergebnis unverändert bei 83 Cent je Aktie und übertraf damit die Prognosen der Analysten von 82 Cent.

LENOVO

Der Umsatz stieg im zweiten Geschäftsquartal um 5 Prozent auf 11,76 Milliarden Dollar. Der Gewinn sank um 11 Prozent auf 139 Millionen Dollar. Überdies vermeldete Lenovo den Kauf von 51 Prozent an Fujitsu Client Computing für umgerechnet bis zu 270 Millionen Dollar.

NATIONAL AUSTRALIA BANK (NAB)

streicht im Zuge ihres Sparprogramms in den kommenden drei Jahren bis zu 6.000 Arbeitsplätze. Im abgelaufenen Geschäftsjahr steigerte die Bank den Gewinn um 2,5 Prozent auf 6,64 Milliarden australische Dollar. Die Einnahmen stiegen um 2,7 Prozent.

QUALCOMM

Eine Strafzahlung in Taiwan und der Patentdisput mit Apple haben Qualcomm im vierten Geschäftsquartal einen massiven Gewinnrückgang beschert. Der Gewinn sackte um 89 Prozent auf 168 Millionen US-Dollar ab. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 92 Cent. Analysten hatten mit 81 Cent gerechnet. Der Konzernumsatz sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,5 Prozent auf 5,91 Milliarden Dollar.

SWISS RE

Die Wirbelstürme und Erdbeben in Nordamerika haben den Rückversicherer schwer belastet. Für die ersten neun Monate wies der Konzern einen Verlust von 468 Millionen US-Dollar aus nach einem Gewinn von 3 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Auf Konzernebene erwartet Swiss Re infolge Naturkatastrophen in den ersten neun Monaten Schadensforderungen von insgesamt rund 4,0 Milliarden Dollar. Geld für Aktienrückkäufe ist aber nach wie vor da. Am Freitag startet das Aktienrückkaufprogramm über maximal 1,0 Milliarden Franken.

TESLA

steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 6,8 Prozent auf 2,98 Milliarden Dollar. Unterm Strich ergab sich ein Verlust von 671,4 Millionen Dollar nach einem Gewinn von 30 Millionen Dollar im Vorjahr. Je Aktie betrug der Verlust 2,92 Dollar nach einem Gewinn von 0,71 Dollar. Analysten hatten den Umsatz auf 2,95 Milliarden Dollar und den Verlust je Aktie auf 2,31 Dollar geschätzt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2017 02:33 ET (06:33 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.