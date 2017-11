IRW-PRESS: Senator Minerals Inc.: Senator Minerals beauftragt geophysikalische Bodenanalyse

1. November 2017 - Senator Minerals Inc. (TSXV) (SNRAF T1KA-Frankfurt) ("Senator" oder das "Unternehmen") freut sich, die Zusammenarbeit mit Peter Walcott & Associates zur abschließenden Interpretation der ursprünglich in Kooperation mit Fission 3.0 erhobenen, geophysikalischen Daten zum PNE-Uranprojekt bekanntzugeben. Die vorliegenden Daten entstammen einer umfassenden DC-Widerstandsuntersuchung, abgeschlossen von Patterson Geophysics im Jahr 2014. Ziel der Auswertung ist die Untersuchung der Sandsteinschichten hinsichtlich Änderungsnachweisen und Mustern, sowie möglichen Übereinstimmungen mit den während des 2017er Programms identifizierten Radongas-Anomalien. Peter Walcott & Associates ist ein führendes geophysikalisches Unternehmen mit über 48 Jahren globaler Erfahrung in der Planung und Ausführung von Explorationsprogrammen, insbesondere im Athabasca Basin. Die Kundenliste von Peter Walcott & Associates enthält ein breites Spektrum an Unternehmen, von großen Bergbaukonzernen und mittelständischen Produzenten bis hin zu kleineren Jungunternehmen und Prospektoren. Das PNE-Projekt umfasst etwa 531 Hektar entlang der östlichsten Grenze des Patterson Lake North (PLN) Projekts von Fission 3.0. Das PNE-Projekt befindet sich etwa 163 Kilometer nördlich der Stadt La Loche und etwa 48 Kilometer südlich der stillgelegten Cluff Mine und ist per Bodenfahrzeug von La Ronge über die Saskatchewan Autobahnen 2, 155, 165 und 955 erreichbar. Peter Born, sachkundiger P.Geo. (professional geoscientist, vom kanadischen Staat anerkannter Geologe), hat die Offenlegung der technischen Informationen innerhalb dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Bitte setzen Sie sich für weitere Informationen telefonisch mit Tim Fernback unter 604-340-3774 in Verbindung.

Tim Fernback Präsident & CEO

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (analog der Definition dieses Begriffes in den Statuten der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Aussagen und Prognosen innerhalb dieser Pressemitteilung unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten hinsichtlich der hier veröffentlichten spezifischen Faktoren. Die Inhalte dieses Dokuments wurden notwendigerweise zusammengefasst und enthalten möglicherweise nicht alle verfügbaren Informationen. Sämtliche Prognosen und Aussagen beruhen auf Annahmen und Analysen des Managements basierend auf dessen Erfahrung, sowie der Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und voraussichtlicher zukünftiger Entwicklungen sowie weiteren, unter den gegebenen Umständen vom Management als signifikant erachteten Faktoren. Nichtsdestotrotz unterliegen diese Angaben einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, so dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse gegebenenfalls wesentlich von jenen in den Prognosen und Presseerklärungen projizierten abweichen. Wichtige Faktoren, die zu einer Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse gegenüber den Prognosen führen können, sind unter der Überschrift "Risikofaktoren" in der vom Unternehmen zuletzt eingereichten MD&A (Management Discussion and Analysis) erfasst. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, die Prognosen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Leser sollten in Presseerklärungen oder Prognosen kein unangemessenes Vertrauen setzen.

