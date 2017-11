Liebe Leser,

die ArcelorMittal Aktie kann derzeit von überwiegend freundlichen Ergebnissen bei den Konkurrenten per drittes Quartal profitieren. Das Unternehmen wird die Ergebnisse erst am 10. November veröffentlichen. So gut wie alle Konkurrenten konnten einen höheren durchschnittlichen Verkaufspreis realisieren. Der steigende Stahlpreis dürfte mit den Maßnahmen der chinesischen Regierung zusammenhängen. Diese versuchen die Überkapazitäten zu verringern. Gleichzeitig versucht der amtierende ... (David Iusow-Klassen)

