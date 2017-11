Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des "Tages der Kultur" geschlossen.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins stabil gehalten. Zugleich signalisierten die Währungshüter am Mittwoch, dass sie bis Jahresende eine Zinserhöhung in Betracht ziehen. Sie verwiesen in dem Begleittext zum Zinsbeschluss auf die trotz der Hurrikans "solide wachsende Wirtschaft". In dem vorhergehenden Statement war von einer "moderat wachsenden Wirtschaft" die Rede gewesen. Bei ihrer Ratssitzung beschlossen die Währungshüter einstimmig, den Leitzins in der aktuellen Spanne von 1,00 bis 1,25 Prozent zu belassen. Ökonomen und Börsianer hatten diesen Beschluss erwartet. An den Märkten wird erwartet, dass die US-Notenbank bis zum Jahresende noch einmal die Zinsen erhöhen wird - und zwar bei der Sitzung am 13. Dezember. Es wäre die dritte Zinserhöhung in diesem Jahr. An den Terminmärkten ist eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte zu 95 Prozent eingepreist. Zuletzt hatte die Fed im Juni ihren Leitzins um 25 Basispunkte erhöht. In ihrer Erklärung räumte die Fed ein, dass die Kerninflation "gedämpft geblieben" sei und auf kurze Sicht so bleiben dürfte. Mittelfristig rechnet die Notenbank aber damit, dass die Inflation auf das Ziel der Fed von 2 Prozent steigen wird. Die vorsichtigere Sprachregelung zur Inflation könnte ein Hinweis sein, dass die Fed im nächsten Jahr etwas vorsichtiger vorgehen möchte, insbesondere wenn Fed-Chefin Janet Yellen ersetzt werden sollte, worauf viele Medienberichte deuten. Stärker als die Zinsentscheidung steht nämlich derzeit im Fokus der Märkte, wer künftig an der Spitze der Fed stehen wird. US-Präsident Donald Trump wird in Kürze seinen Kandidaten präsentiert. Viele Marktakteure sehen mit der Personalie eine Richtungsentscheidung über den Kurs der US-Geldpolitik verbunden. Nach letzten Meldungen soll im Kandidatenkarusell nun Fed-Gouverneur Jerome Powell der Favorit sein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:30 Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 3Q, Atlanta

21:05 Starbucks Corp, Ergebnis 4Q, Seattle

21:30 Apple Inc, Ergebnis 4Q, Cupertino

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 233.000 13:30 Produktivität ex Agrar 3Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,8% gg Vq zuvor: +1,5% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +0,6% gg Vq zuvor: +0,2% gg Vq

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.570,00 -0,19% Nikkei-225 22.539,12 +0,53% Hang-Seng-Index 28.551,74 -0,15% Kospi 2.546,36 -0,40% Shanghai-Composite 3.378,28 -0,52% S&P/ASX 200 5.931,70 -0,10%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mehrheitlich mit Abgaben zeigen sich die Aktienkurse an den Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag. Zwar ging es zur Eröffnung noch leicht nach oben, doch im Anschluss gaben die Märkte ihre Gewinne überwiegend wieder ab. Teilnehmer sprechen von erhöhter Zurückhaltung vor der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, wer nächster Präsident der US-Notenbank wird. Laut mit der Materie vertrauten Personen hat sich Trump für Jerome Powell entschieden, Gouverneur der US-Notenbank. Trump will seine Entscheidung am Donnerstag bekannt geben. So stieg der Nikkei-225 um 0,5 Prozent auf 22.539 Punkte und schloss nur einen Punkt unter seinem neuen Jahreshoch. Für den S&P/ASX 200 ging es in Sydney leicht nach unten, belastet von Abgaben bei den Bankenwerten. Grund war ein schwacher Ausblick der National Bank of Australia. Die Ergebnisse für das Gesamtjahr seien dagegen überzeugend ausgefallen, so ein Teilnehmer. Die starken Gewinne der Rohstoffwerte stützten das Sentiment dagegen nicht. "Die Aktienmärkte haben in den vergangenen Tagen kräftig zugelegt und die Investoren stellen sich nun verstärkt die Frage, ob weitere Aufschläge gerechtfertigt sind", sagt Markt-Stratege Michael von CMC Markets. Kaum Auswirkungen hat das Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank vom Mittwoch. Die Fed hat ihren Leitzins wie erwartet stabil gehalten. Zugleich signalisierten die Währungshüter, dass sie bis Jahresende eine weitere Zinserhöhung in Betracht ziehen.

US-NACHBÖRSE

Mit einem deutlichen Minus hat sich die Tesla-Aktie im nachbörslichen Handel am Mittwoch gezeigt, nachdem der Elektroautobauer den größten Quartalsverlust in seiner Geschichte vermeldet hatte. CEO Elon Musk warnte vor monatelangen Verzögerungen bei der Produktion des wichtigen Model 3. Außerdem ließ er durchblicken, dass der Konzern beim geplanten Wachstum auf die Bremse treten könnte. Die Aktie fiel bis 19.59 Uhr Ortszeit auf nasdaq.com um 5 Prozent auf 304,90 Dollar. Für die Facebook-Aktie ging es um 1,8 Prozent auf 179,29 Dollar abwärts. Facebook hat seine Dominanz bei Online-Werbung im dritten Quartal ausgebaut und deutlich mehr verdient. Das künftige Gewinnwachstum droht nun jedoch geringer auszufallen, weil das Unternehmen mehr Geld in die Sicherheit seiner Internetplattform stecken muss. Eine Strafzahlung in Taiwan und der Patentstreit mit Apple haben dem Chiphersteller Qualcomm im vierten Geschäftsquartal einen massiven Gewinnrückgang beschert. Jedoch übertraf das Unternehmen beim Ergebnis die Erwartungen. Die Aktie legte nachbörslich um 1,0 Prozent auf 54 Dollar zu. Die Titel von Kraft Heinz gaben um 1,6 Prozent auf 76,45 Dollar nach. Der Lebensmittelkonzern hat zwar den ersten Umsatzanstieg seit der Fusion von Kraft Foods und H. J. Heinz im Jahr 2015 geschafft, dieser fiel aber geringer aus als erwartet.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.435,01 0,25 57,77 18,58 S&P-500 2.579,36 0,16 4,10 15,21 Nasdaq-Comp. 6.716,53 -0,17 -11,14 24,77 Nasdaq-100 6.248,65 0,00 0,09 28,48 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 872 Mio 958 Mio Gewinner 1.559 1.855 Verlierer 1.384 1.105 Unverändert 117 107

Etwas fester - Die Anleger setzten weiter auf eine robuste Konjunktur und kauften Aktien und ließen sich auch von den neuesten Kommentaren der US-Notenbanker nicht beirren. Am Aktienmarkt hatten die großen Indizes schon im frühen Handel neue Rekordhochs markiert. Im Verlauf konnten die Anfangsgewinne aber nicht ganz gehalten werden. Hintergrund der weiter steigenden Aktienkurse ist laut Marktbeobachtern die weiter robust laufende Konjunktur. Untermauert wurde dies von erneut gut ausgefallenen US-Daten. United States Steel sprangen um 7,8 Prozent nach oben. Der Stahlkocher hatte den Nettogewinn im dritten Quartal mehr als verdoppelt und damit die Erwartungen klar übertroffen. Auch der Umsatz fiel über den Prognosen aus. Estee Lauder schossen um 9,2 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch, nachdem die Kosmetikkette einen 14-prozentigen Anstieg des organischen Wachstums im abgelaufenen Quartal mitgeteilt hatte. Zugleich erhöhte Estee Lauder den Ausblick. Electronic Arts (EA) verloren dagegen 4,3 Prozent. Der Anbieter von Computer- und Videospielen traf mit dem Umsatz für das erste Quartal genau die Schätzungen, der Nettoverlust fiel aber geringer aus als erwartet und die Umsatzschätzung für das laufende Quartal blieb unter der Konsensschätzung. Als insgesamt gemischt, aber für die US-Autobauer solide, wurden die Absatzzahlen im Oktober im Handel bezeichnet. Während GM 0,3 Prozent und Ford 0,7 Prozent gewannen, legten Fiat Chrysler um 1,3 Prozent zu.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,61 1,6 1,60 41,0 10 Jahre 2,37 -0,4 2,38 -7,3 30 Jahre 2,85 -2,5 2,88 -21,4

Am Anleihemarkt war eine kleine Reaktion auf die Aussagen der US-Notenbank zu erkennen. Passend zu den Zinsplänen kamen dort die Kurse von den Tageshochs etwas zurück.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8.37 Uhr % YTD EUR/USD 1,1654 +0,3% 1,1619 1,1646 +10,8% EUR/JPY 132,74 +0,1% 132,63 132,64 +8,0% EUR/GBP 0,8773 +0,0% 0,8769 0,8763 +2,9% GBP/USD 1,3283 +0,3% 1,3249 1,3289 +7,7% USD/JPY 113,91 -0,2% 114,15 113,90 -2,6% USD/KRW 1114,04 +0,2% 1111,43 1113,73 -7,7% USD/CNY 6,6043 +0,0% 6,6029 6,6122 -4,9% USD/CNH 6,6042 -0,1% 6,6107 6,6124 -5,3% USD/HKD 7,8017 +0,0% 7,8004 7,8024 +0,6% AUD/USD 0,7714 +0,5% 0,7675 0,7678 +6,9% NZD/USD 0,6917 +0,4% 0,6888 0,6921 -0,4%

Am Devisenmarkt tat sich nichts, der Euro ging im späten US-Geschäft mit gut 1,1620 Dollar um. Es "ist schon eine ganze Weile her, dass wir ein derart unbeeindruckendes Statement der US-Notenbank hatten", kommentierte Rentenexperte Ian Lyngen von BMO Capital Markets die Marktreaktion.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,30 54,3 0% 0,00 -4,8% Brent/ICE 60,56 60,49 +0,1% 0,07 +3,2%

