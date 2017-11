Zürich - Der MoneyPark Real Estate Risk Index verharrt im dritten Quartal 2017 auf tiefen 2.7 Punkten. Insbesondere die guten Wirtschaftsaussichten in der Schweiz aber auch dem EU-Raum wirken sich positiv auf den Immobilienmarkt aus. Aber auch die konvergierenden Preise von Konsumgütern und Immobilien lassen auf geringe Risiken im Markt schliessen. Einzig die Unterschiede zwischen den Anbietern stellen insbesondere Erstkäufer vor grosse Herausforderungen und machen den Markt aus einer Nachfrageperspektive sehr anspruchsvoll.

Auch im zweiten Halbjahr lassen sich somit keine übermässigen Risiken im Immobilienmarkt beobachten. Besonders positiv wirken sich die guten Wirtschaftsaussichten auf den Immobilienmarkt aus. Die anziehende Konjunktur in der Schweiz aber auch in der EU wirkt belebend auf zyklische Branchen wie den Immobilienmarkt. In der Schweiz kommt der Immobilienwirtschaft eine besondere Position zu: Gemäss einer Studie des HEV und des Bundesamts für Raumentwicklung macht die Branche rund 18 Prozent des BIP aus. Pro Jahr erwirtschaftet sie rund 100 Milliarden Franken, wobei ein Grossteil des Umsatzes auf die Bauwirtschaft entfällt. Die Immobilienwirtschaft trägt aber nicht nur massgeblich zum BIP bei, sondern profitiert als zyklische Branche wiederum vom konjunkturellen Aufschwung.

Auch wenn die Leerstände in den vergangenen Quartalen angestiegen sind, sehen die Experten von MoneyPark darin keinen Grund zur Sorge. Das Gegenteil ist der Fall: Die Leerstände tragen zu einer Entspannung auf dem angeheizten Mietermarkt bei und verhelfen den Mietern zu mehr Verhandlungsmacht.

Die Konjunktur zeigt sich im spätsommerlichen Hoch

Zum vierten Mal in Folge steigt der Einkaufsmanager-Index und erreicht mit über 61 Punkten ein neues Jahreshoch. Die gute Auftragslage ist nicht zuletzt der starken Binnennachfrage geschuldet. Der erstarkende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...