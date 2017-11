BASF verlief von Ende 2008 bis Mitte 2014 in einem Aufwärtstrendkanal und notierte dann im Juni 2014 auf einem neuen Höchststand bei 88,28 Euro. Danach fiel die Aktie wieder bis in den Bereich von 65 Euro. In der anschließenden Aufwärtsbewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...