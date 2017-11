flatex Morning-news Gold

Der Preis für eine Feinunze Gold lief im Monat Oktober in einem 50-US-Dollar-Seitwärtshandelsband. Das Verlaufstief lag am 06. Oktober bei 1.260,66 US-Dollar, das letzte Hoch am 16. Oktober bei 1.306,09 US-Dollar. Ausgehend von dieser Chartkonstellation könnten die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite ermittelt werden.

Die Widerstände wären demnach bei 1.278/1.283/1.289/1.295 und 1.306 US-Dollar auszumachen. Die nächsten Unterstützungen kämen bei 1.261/1.250/1.243 und 1.233 US-Dollar in Betracht. Unterstützend für einen steigenden Goldpreis könnte die anziehende Nachfrage aus China und Indien sein. Negativ auswirken könnten sich die zukünftigen Fed-Zinsprojektionen.

