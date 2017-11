NEW YORK (IT-Times) - Der US-Softwarekonzern Microsoft arbeitet bereits an Artificial Intelligence (AI) Chips für seine Hardware-Produkte. Schon zu Jahresbeginn hatte Microsoft bestätigt, dass man an einem spezifischen AI-Chip für die zweite Generation an HoloLens arbeitet. Nun will Microsoft seine AI-Chips...

Den vollständigen Artikel lesen ...