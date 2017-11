Wegen der Hurrikan-Serie ist der Rückversicherer Swiss Re in den ersten neun Monaten des Jahres ins Minus gerutscht. Experten hatten allerdings mit einem wesentlich höheren Verlust gerechnet.

Der Rückversicherer Swiss Re ist wegen der jüngsten Hurrikan-Serie und der Erdbeben in Mexiko wie erwartet in die roten Zahlen gerutscht. Das Minus fiel dabei aber nicht ganz so hoch aus wie Experten befürchtet hatten. In den ersten neun Monaten des Jahres sei ein Verlust von 468 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...