DGAP-Ad-hoc: Capital Stage AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Kooperation Capital Stage AG schließt langfristige strategische Partnerschaft mit Projektentwickler Solarcentury 02.11.2017 / 08:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Hamburg, 2. November 2017 - Der SDAX-notierte Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Capital Stage AG hat heute den Abschluss einer strategischen Partnerschaft mit Solarcentury, einem der weltweit führenden Solarparkentwickler und -betreiber, bekanntgegeben. Im Rahmen dieser Partnerschaft sichert sich Capital Stage in den kommenden drei Jahren Zugang zu ausgewählten Solarparks in Europa und Mexiko mit einer Erzeugungsleistung von insgesamt 1,1 Gigawatt (GW). Damit verfügt Capital Stage über das Potential, seine Erzeugungsleistung von rund 1,4 GW auf bis zu 2,5 GW zu steigern. Sämtliche Transaktionen stehen jeweils unter dem Vorbehalt einer Due Diligence-Prüfung durch die Capital Stage AG. Die Capital Stage AG hält im Rahmen dieser Partnerschaft an ihrer konservativen Investitionsstrategie fest und wird ausschließlich baureife Solarparks übernehmen, die die länderspezifischen Renditeerwartungen der Gesellschaft erfüllen.

In einem ersten Schritt erhält die Capital Stage exklusiven Zugang zu Solarpark-Projekten in Europa mit mehr als 360 Megawatt (MW). Das Investitionsvolumen dieser Solarparks beläuft sich inklusive der projektbezogenen Fremdfinanzierung auf rund 330 Millionen Euro.

Die Finanzierung dieser Solarpark-Projekte in Europa erfolgt durch bestehende Finanzierungsfazilitäten, wie zum Beispiel durch die kürzlich platzierte Hybrid-Wandelanleihe der Capital Stage AG mit einem Volumen von nahezu 100 Millionen Euro. Darüber hinaus erhält Capital Stage Zugang zu weiteren geplanten Solarpark-Projekten von Solarcentury in Europa und Mexiko mit einer Erzeugungsleistung von rund 700 MW. Aktuell befinden sich in Mexiko Projekte mit einer Erzeugungsleistung von rund 484 MW in der Planung. Voraussetzung für deren Umsetzung ist eine erfolgreiche Teilnahme an den Auktionen für neue Solarparks in Mexiko im November 2017 und bei späteren Auktionen.

Über die Capital Stage AG: Capital Stage investiert und betreibt Solarkraftwerke und Windparks in Europa und ist einer der führenden unabhängigen Stromproduzenten (IPPs) im Bereich der Erneuerbaren Energien. Inklusive der im Rahmen des Asset Managements für Dritte erworbenen und betriebenen Solar- und Windparks umfasst das Gesamterzeugungsportfolio aktuell 162 Solar- und 53 Windparks und erreicht eine Erzeugungsleistung von rund 1,4 GW. Mit den Solar- und Windparks erwirtschaftet das Unternehmen attraktive Renditen sowie kontinuierliche und planbare Erträge.

Die Capital Stage AG ist im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg notiert (ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500). Seit 2014 ist Capital Stage im Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse gelistet.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.capitalstage.com

