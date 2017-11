Die Bank Credit Suisse hat einen Quartalsgewinn von 244 Millionen Franken. Das verwaltete Vermögen der Schweizer Großbank befindet sich auf einem Rekordstand.

Zur Halbzeit des auf drei Jahre veranschlagten Konzernumbaus findet Credit Suisse allmählich in die Spur. Im dritten Quartal verbuchte die Schweizer Großbank Angaben vom Donnerstag zufolge einen Gewinn von 244 Millionen Franken. Konzernchef Tidjane Thiam schaffte damit erstmals drei Quartale in Folge mit schwarzen Zahlen. Zum weiteren Geschäftsgang äußerte er sich allerdings vorsichtig. Die Aussichten für das weltweite Wirtschaftswachstum hätten sich zwar weiter verbessert. Doch sei die Kundenaktivität weiterhin verhalten angesichts der Unsicherheiten um die geopolitische Lage, der Geldpolitik der Zentralbanken und der Reformen in den USA.

Im dritten Quartal machte sich der laufende Sparkurs bezahlt. Credit Suisse sieht sich auf Kurs, die Kosten zum ...

