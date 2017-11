Nachdem die VW-Aktie das Break über den Abwärtstrendkanal bei 146,55 Euro geschafft hatte, schaltete das Papier einen Gang nach oben. Innerhalb von nur wenigen Tagen ging es bis auf 163,00 Euro nach oben. Entscheidend war in den letzten Monaten das klare Bekenntnis von VW zur Elektromobilität. 20 Milliarden Euro für neue Modelle, 50 Milliarden Euro für die Batterieproduktion. Das war eine klare Ansage von VW-Chef Matthias Müller. Für die Investoren stand schnell fest: Diese begrüßten das Bekenntnis des VW-Konzerns zur Elektromobilität, zu neuen Ideen, neuen Konzepten. Dafür würden die Anleger auch geringere Gewinne in den nächsten Jahren in Kauf nehmen. "VW ist zum schnellsten unter den deutschen Autobauern in Sachen Elektromobilität geworden", sagt Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer.

