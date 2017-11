Topas Therapeutics erweitert seine Serie-A-Finanzierungsrunde mit Boehringer Ingelheim Venture Fund auf EUR 18 Mio. (USD 21 Mio.)

* Corporate Venture Fund investiert EUR 4 Mio. (USD 5 Mio.) in Topas * Finanzierung dient der Beschleunigung klinischer Studien im Bereich Autoimmunerkrankungen * Dr. Detlev Mennerich, Investmentmanager des BIVF, tritt dem Aufsichtsrat des Unternehmens bei

Hamburg, 2. November 2017.

Topas Therapeutics GmbH (Topas), ein privates Hamburger Unternehmen mit einer eigenen Plattform, die die natürliche Fähigkeit der Leber zur Toleranzinduktion nutzt, gab heute bekannt, dass der Boehringer Ingelheim Venture Fund (BIVF) dem Finanzkonsortium aus strategischen und Finanzinvestoren beitreten wird. Das Konsortium wurde im Jahr 2016 im Rahmen einer Serie-A-Finanzierungsrunde gegründet. BIVF wird Topas EUR 4 Mio. (USD 5 Mio.) zur Verfügung stellen, um die Vorbereitung und Durchführung klinischer Studien für verschiedene Programme im Bereich der Autoimmunerkrankungen, die unter Einsatz der Topas Plattform generiert worden sind, zu beschleunigen. Darüber hinaus gab das Unternehmen bekannt, dass Dr. Detlev Mennerich, Investment Manager bei BIVF, dem Aufsichtsrat von Topas beitreten wird.

Inklusive dieser Kapitalerhöhung hat Topas nun insgesamt EUR 18 Mio. (USD 21 Mio.) eingeworben. Epidarex Capital (Lead-Investor), Gimv, EMBL Ventures und Evotec haben zuvor zusammen bereits EUR 14 Mio. (USD 16,5 Mio.) in das Unternehmen investiert.

Timm Jessen, Chief Executive Officer von Topas Therapeutics, sagte: "Wir freuen uns sehr, Boehringer Ingelheim Venture Fund als neuen Investor begrüßen zu dürfen und heißen Detlev Mennerich herzlich im Aufsichtsrat von Topas Therapeutics willkommen. Als strategischer langfristiger Investor hat BIVF nachweislich erfolgreich in Unternehmen aus der Biotechnologie-Branche investiert. BIVFs Investition in Topas ist eine starke Validierung unseres Ansatzes. Wir schätzen ihre Unterstützung sehr."

Dr. Detlev Mennerich, Investmentmanager des Boehringer Ingelheim Venture Fund, fügte hinzu: "Wir sind von der Wissenschaft, dem Team und der Investorenbasis hinter Topas Therapeutics sehr beeindruckt. Ich freue mich, dem Aufsichtsrat beizutreten und in dieser Rolle die Umsetzung der höchst innovativen präklinischen Entwicklungen des Unternehmens in die Klinik zu unterstützen. Der einzigartige Ansatz von Topas, der sich die natürlichen Fähigkeiten der Leber zunutze macht, hat das Potenzial, die Behandlung verschiedener Autoimmunerkrankungen mit bereits identifizierten krankheitsspezifischen Antigenen maßgeblich zu beeinflussen."

Über Topas Therapeutics

Topas Therapeutics GmbH ist ein privates Hamburger Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Produkten mit hohem medizinischem Bedarf, wie Autoimmunerkrankungen, Allergien und Antikörper gegen Medikamente (Anti-Drug Antibodies, ADA) konzentriert. Topas' Technologieplattform induziert eine Antigen-spezifische Immuntoleranz, indem sie sich die natürlichen immunologischen Fähigkeiten der Leber zunutze macht. Das Unternehmen hat zwei Programme in der Vorbereitung zur klinischen Entwicklung im Jahr 2018 - eines für Multiple Sklerose und eines für eine seltene Erkrankung (Orphan Disease). Topas unterhält auch eine Forschungs- und Optionsvereinbarung mit Eli Lilly and Company, die sich auf Immuntoleranz konzentriert, sowie eine Entwicklungsvereinbarung mit Evotec für ein Typ-1-Diabetes-Programm, das sich derzeit in der präklinischen Entwicklung befindet. Zu den Investoren von Topas gehören: Epidarex Capital, Gimv, EMBL Ventures, Evotec und Boehringer Ingelheim Venture Fund.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: www.topas-therapeutics.com.

Über den Boehringer Ingelheim Venture Fund

Die im Jahr 2010 gegründete Boehringer Ingelheim Venture Fund GmbH (BIVF) investiert in bahnbrechende, auf Therapeutika ausgerichtete Biotechnologieunternehmen, um Innovationen in der biomedizinischen Forschung voranzutreiben. Ziel ist eine signifikante Verbesserung der Patientenversorgung durch wegweisende Wissenschaft und deren Umsetzung in der Klinik mittels des Aufbaus langfristiger Beziehungen mit Wissenschaftlern und Unternehmern. BIVF fokussiert sich dabei auf neuartige Therapieansätze, die einen hohen medizinischen Bedarf in den Bereichen der Immunonkologie, regenerativen Medizin und Gentherapie adressieren. Dazu gehören neuartige Technologieplattformen, mit denen bisher nicht behandelbare Zielstrukturen (Targets) erschlossen werden können, Impfstoffe der neuen Generation und / oder neue biologische Wirkstoffe wie die onkolytische Virotherapie.

BIVF übernimmt eine aktive Rolle bei seinen Portfoliounternehmen und bietet durch die eigene umfassende Erfahrung in den Bereichen Wirkstoffforschung, Wissenschaft und Management einen bedeutenden Mehrwert. BIVF verfügt über ein Fondsvolumen von 200 Mio. Euro und betreut derzeit ein Portfolio von mehr als 20 Unternehmen.

Weitere Informationen finden sie unter: www.boehringer-ingelheim-venture.com.

Kontakte:

Media Relations Europa Topas Therapeutics GmbH MC Services AG Dr. Timm-H. Jessen Anne Hennecke CEO / Managing Director Phone +49 211 529 252 22 Falkenried 88 Email [1]anne.hennecke@mc-services.eu 1. mailto:anne.hennecke@mc-ser vices.eu 20251 Hamburg Email [1]jessen@topas-therapeutics.com 1. mailto:jessen@topas-therapeutics. com Web [1]www.topas-therapeutics.com 1. http://www.topas-therapeutics.com/

