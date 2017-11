FMW-Redaktion

Lebt der Dax in einer ganz anderen Welt? Der deutsche Leitindex gestern mit purer Euphorie, nachdem der Nikkei 2% gewonnen hatte. Der Dax erreichte fast die Marke von 13.500 Punkten und reagierte kaum negativ, als die US-Indizes, die zuvor Allzeithochs erreicht hatten, teilweise sogar ins Minus drehten (Nasdaq und Russell2000).

Derzeit lebt der Dax, aber auch der Nikkei, scheinbar in einer anderen Welt als die US-Indizes: der Dax und andere europäische Indizes haussieren, weil sie den etwas luftigen Verprechen der EZB Glauben schenken, dass die Notenbank niemals von ihrer Seite weichen werde (wer's glaubt, wird auf jeden Fall selig!). In Japan dagegen anhaltende Euphorie über den Wahlsieg von Ministerpräsident Abe, der faktisch die Geldpolitik in Nippon bestimmt - auch hier das Versprechen, dass die ultralaxe Geldpolitik auf ewig bestehen bleibe.

Aber in den USA ein anderes Bild: die Fed hat gestern klar gemacht, dass sie im Dezember die Zinsen anheben werde, ud ihr optimistischer ...

