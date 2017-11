FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Plus am Vortag geht es für den DAX-Future am Donnerstag im frühen Handel erst einmal nach unten. "Nach so einem Aufwärtstag sollte das Minus am Morgen nicht überbewertet werden", so ein technisch orientierter Händler. Das Gap vom Vortag sollte allerdings im Auge bahalten werden, die Oberkante liegt bei 13.311 Zählern.

Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert gegen 8.33 Uhr 28,5 auf 13.434,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.442,5 und das Tagestief bei 12.933,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 1.550 Kontrakte.

November 02, 2017 03:36 ET (07:36 GMT)

