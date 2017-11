FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einem starken Kursrücksetzer der Evotec-Aktie am Mittwoch haben die Papiere am Donnerstag wieder Boden gut gemacht. Sie erholten sich um knapp 7 Prozent auf 17,42 Euro und profitierten von einer Hochstufung von "Halten" auf "Kaufen" durch das Bankhaus Lampe. Händlern zufolge soll die Bank ein Kursziel von 26 Euro für den Tecdax-Wert ausgerufen haben, was einem Aufwärtspotenzial von rund 60 Prozent entspräche. Die Kursziele anderer Analysten liegen derweil zwischen 11,60 und 17 Euro.

Am Vortag waren die Papiere des Wirkstoffentwicklers für die Pharmaindustrie nach einem zwischenzeitlichen Erholungsversuch wieder unter Druck geraten. Sie brachen in einem freundlichen Gesamtmarkt um 9,3 Prozent ein./bek/oca

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005664809

AXC0088 2017-11-02/09:11