ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar. Der DAX hat sich oberhalb der 13.000 Punktemarke festgesetzt und scheint sich dort sichtlich wohlzufühlen. Welcher deutsche Aktienindex aus der zweiten Reihe sich sogar noch besser entwickelt hat und wie Anleger daran partizipieren können, verrät Thomas Meyer zu Drewer, Geschäftsführer ComStage ETFs, in der aktuellen Sendung.