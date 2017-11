FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future tritt am Donnerstag im frühen Handel zunächst auf der Stelle. Die US-Notenbank lieferte am Vorabend keine Überraschung und damit keinen Impuls für den Anleihemarkt. "Dass die US-Notenbanker die wirtschaftliche Lage im Land nun etwas optimistischer beurteilen als noch vor einigen Wochen, deutet darauf hin, dass die Leitzinsen im Dezember erhöht werden", heißt es am Morgen von Dirk Gojny, Anleihenexperte bei der National Bank.

Nun tritt die Bank of England in den Fokus. Hier wird damit gerechnet, dass sie am Mittag das erste Mal seit zehn Jahren die Leitzinsen anhebt. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 4 Ticks auf 162,53 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 162,58 Prozent und das Tagestief bei 162,48 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 14.840 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 2 Ticks auf 131,74 Prozent.

November 02, 2017 03:46 ET (07:46 GMT)

