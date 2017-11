Die Growth Ninjas wachsen um mehr als 33%! Growth auf der ganzen Linie - ganz nach unserem Geschmack! Schon vier Wochen nach dem Start der Growth Ninjas GmbH verstärken wir unser Team: Florian Wurz, Experte für Growth-Hacking, Digital Marketing und Data Analytics ist ab heute an Bord. Er bringt durch seine Expertise Licht in den Kennzahlen-Dschungel, um die weiteren Wachstums-Initiativen unserer Kunden mit zu begleiten.Der Finanzmathematiker war ursprünglich im Asset Management der Hypo Capital Management/Kathrein Capital Management tätig, ehe er sich ganz seiner Leidenschaft für Daten und Optimierung hingegeben hat. Florian war zuletzt Head of Growth bei wikifolio.com und hat vor allem die Marketing-Automatisierung maßgeblich...

