Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Präsident Trump will Jerome Powell als US-Notenbankchef - Kreise

Das Weiße Haus hat laut einer mit der Materie vertrauten Personen den Gouverneur der US-Notenbank, Jerome Powell, darüber informiert, dass US-Präsident Donald Trump ihn zum Nachfolger von Janet Yellen an der Spitze der US-Notenbank nominieren will. Einem weiteren mit der Materie vertrauten Informanten zufolge hat Trump am Mittwoch mit Powell geredet. Worum es dabei ging, wusste der Informant aber nicht zu berichten. Trump plant die Mitteilung seiner Entscheidung am Donnerstag, bevor er am Freitag eine Asienreise antritt.

Fed hält Zinsen stabil - Zinserhöhung im Dezember möglich

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins stabil gehalten. Zugleich signalisierten die Währungshüter am Mittwoch, dass sie bis Jahresende eine Zinserhöhung in Betracht ziehen. Sie verwiesen in dem Begleittext zum Zinsbeschluss auf die trotz der Hurrikans "solide wachsende Wirtschaft". In dem vorhergehenden Statement war von einer "moderat wachsenden Wirtschaft" die Rede gewesen. Bei ihrer Ratssitzung beschlossen die Währungshüter einstimmig, den Leitzins in der aktuellen Spanne von 1,00 bis 1,25 Prozent zu belassen.

Jamaika-Parteien vertagen sich bei Verkehr und Landwirtschaft

Nach ihren Sondierungsgesprächen zu Landwirtschaft und Verkehr haben CDU, CSU, FDP und Grüne in diesem Bereich weiteren Abstimmungsbedarf. Beide Themenblöcke würden bei der Runde am Donnerstag erneut aufgerufen, sagte der CDU-Unterhändler Helge Braun am Mittwochabend in Berlin. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer erklärte, dass die Vorstellungen einer möglichen Jamaika-Koalition in den Punkten Landwirtschaft und Verbraucherschutz "konkretisiert" werden müssten. Auch in der Verkehrspolitik gebe es noch "diverse Unterschiede".

Frachter "Glory Amsterdam" wieder frei und in tieferem Wasser

Der vor der Nordseeinsel Langeoog auf Grund gelaufene Frachter "Glory Amsterdam" ist wieder frei. "Gegen 07.00 Uhr ist es den Schleppern gelungen, das Schiff in tieferes Wasser zu ziehen", teilte das Havariekommando in Cuxhaven am Donnerstagmorgen mit. "Das Schiff ist gesichert und Schadstoffe sind nach bisherigen Angaben nicht ausgetreten."

Britischer Minister tritt nach Belästigungsvorwurf zurück

Der britische Verteidigungsminister Michael Fallon ist nach Vorwürfen sexueller Belästigung zurückgetreten. Dies gab sein Ministerium in London bekannt. In einer Erklärung gegenüber der BBC räumte Fallon Fehlverhalten ein.

US-Bundespolizei meldet raschen Fahndungserfolg nach Anschlag von New York

Im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in New York hat die US-Bundespolizei FBI einen raschen Fahndungserfolg vermeldet: Sie spürte nach eigenen Angaben einen Mann aus Usbekistan auf, von dem sie sich Informationen über das Fahrzeugattentat erhofft. Der Mann sei weniger als eine Stunde nach dem öffentlichen Fahndungsaufruf gefunden worden, teilte das FBI in New York mit. Weitere Angaben wollte es nicht machen.

USA und Katar schließen Abkommen über Wartung von Kampfjets

Die US-Regierung hat mit Katar ein Abkommen zur Wartung von Kampfjets im Umfang von 1,1 Milliarden Dollar geschlossen. Das US-Außenministerium gab den Vertragsschluss bekannt. Das Abkommen umfasst die Wartung von F-15QA-Jets der katarischen Luftwaffe sowie den Bau von Anlagen und Bunkern.

Ranghoher Überläufer hofft auf Volksaufstand gegen Kim Jong Un

Ein ranghoher nordkoreanischer Überläufer hat in einer Rede vor dem US-Kongress Hoffnung auf einen Volksaufstand gegen Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un geäußert. Während sich in dem international isolierten Land zunehmend freie Märkte ausbreiteten und mehr und mehr Nordkoreaner illegal importierte südkoreanische Filme sähen, werde immer mehr Menschen die Realität ihrer Lebensbedingungen bewusst, sagte der vor einem Jahr geflohene frühere nordkoreanische Vize-Botschafter in London, Thae Yong Ho.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2017 04:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.