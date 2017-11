DJ Liberty One Lithium Corp.: Massiv unterbewertete Lithiumaktie mit gigantischem Landpaket!

DGAP-Media / 2017-11-02 / 09:00 *Massiv unterbewertete Lithiumaktie mit gigantischem Landpaket!* Kursziel mittelfristig 1,00 EUR Kursziel langfristig 2,00 EUR Unternehmen: Lithium Energi WKN A2H5MG [1] Nach dem enormen Erfolg unserer Lithium Empfehlung, Liberty One Lithium (LINK) [2], mit einem Kursplus von bis zu 440 %, möchten wir Ihnen heute ein weiteres Lithium Unternehmen vorstellen, welches unserer Ansicht nach noch größeres Potenzial vorzuweisen hat! Nach Erreichen unseres mittelfristigen Kursziels bei Liberty One Lithium empfehlen wir Ihnen daher, einen Teil der Gewinne zu realisieren und in unseren heutigen Top-Pick, Lithium Energi (WKN A2H5MG) [1], zu reinvestieren! Warum wir uns so sicher sind, dass Kurse von 1 EUR bei unserer massiv unterbewerteten Lithiumneuentdeckung (Marktkapitalisierung 14 Mio. CAD) ohne Weiteres möglich sein sollten, wollen wir Ihnen in unserem heutigen umfangreichen Research-Report näherbringen, denn das Unternehmen verfügt über das zweitgrößte Landpaket im Lithiumdreieck Argentinien und ist umgeben von etlichen Branchenplayern! Lithium Energi (WKN A2H5MG) [1] verfügt über ein gigantisches Landpaket von mehr als 241.000 Hektar. Nur als Vergleich, Liberty One Lithium hält ein Landpaket von 15.000 Hektar und verfügt aktuell über eine Marktkapitalisierung von 129 Mio. CAD! Der Lithiumboom der letzten Jahre hält weiter an und erlebt in den letzten Wochen einen weiteren gewaltigen Schub. Mit unserem heutigen Top Pick, Lithium Energi (WKN A2H5MG) [1], haben wir einen Kandidaten ausfindig gemacht, welcher neben einem massiven Landpaket (241.000 Hektar) über eine einzigartige, patentierte Produktionstechnologie verfügt. Hiermit wird es dem Unternehmen möglich sein, ohne gewaltige Investitionsaufwendungen, bereits in 3 Jahren mehr als 1.000 Tonnen Lithiumcarbonat zu produzieren - davon können andere Unternehmen nur träumen! *Aktiengesellschaft* *Projektgröße* *Marketcap *Bewertung *Aktueller in EUR* pro Aktienkurs Hektar* * Lithium Energi Expl. 241.000 Hektar 16 Mio. 66 EUR 0,26 EUR WKN: A2H5MG EUR Lithium X Energy WKN 48.000 Hektar 115 Mio. 2.395 EUR 1,37 EUR A2ABEY EUR Liberty One Lithium 15.000 Hektar 88 Mio. 5.866 EUR 1,60 EUR WKN A2DHMB EUR *Perfekte Lage umgeben von Branchenplayer FMC und Albemarle* Mitten im sogenannten Lithiumdreieck (Bolivien, Chile, Argentinien) befinden sich die Projekte von Lithium Energi (WKN A2H5MG) [1]. Auf den ersten Blick stellt man fest, dass unser Top Pick, im Vergleich zur namhaften Nachbarschaft, mit gerade einmal 14 Mio. CAD Marktkapitalisierung extrem unterbewertet ist. Man (wer?) ist der zweitgrößte Landbesitzer von Lithiumprojekten in ganz Argentinien. Die Liegenschaften der vielversprechendsten Projekte liegen genau zwischen den großen Lithiumproduzenten Albemarle (Marktkapitalisierung 15 Milliarden Dollar (US / CAD?) und FMC, einer der größten Lithiumproduzenten weltweit! Albemarle veröffentlichte mit den letzten Quartalsergebnissen, dass das Antofalla Salar die potenziell drittgrößte Lithiumlagerstätte der Welt sein könnte! Das Laguna Caro Projekt (18.000 Hektar) befindet sich 7 Kilometer östlich von FMC und 13 Kilometer westlich vom Salar de Antofalla von Albemarle. Mit dem Salar de Antofalla North Projekt erweitert sich die Projektfläche um weitere 41.400 Hektar. Auch das im Süden liegende Antofalla South Projekt (69.100 Hektar) von Lithium Energi (WKN A2H5MG) [1] grenzt an Albemarle. Insgesamt hat unser Top-Pick bereits eine Fläche von über 128.000 Hektar akquiriert. Nur um eine grobe Vorstellung von der gigantischen Größe zu bekommen, Berlin und Köln haben zusammen eine Fläche von 129.600 Hektar. Das Unternehmen hat sich bereits per Option weitere Projektflächen von über 110.000 Hektar gesichert, wir rechnen in Kürze mit der endgültigen Akquise! Die grün hervorgehobenen Landflächen befinden sich im Besitz von Lithium Energi (WKN A2H5MG) [1]. Hier wird nochmals sehr deutlich, wie gigantisch die Präsenz in der Region ist. Auch die Nähe zu den Branchenplayern Albemarle und FMC beeindruckt. Albemarle hat im Antofalla Salar bereits bis zu 60 Bohrungen vorgenommen. Unser Top-Pick ist in einem Gebiet tätig, welches bereits von den umliegenden Branchenplayern (Albemarle, FMC) mit etlichen Bohrungen getestet wurde, daher haben wir keinen Zweifel daran, dass die Bohrergebnisse ähnlich erfolgreich ausfallen werden. *Im Vergleich zur Peer Group extrem unterbewertet* Wie bereits erwähnt, ist das Lithiumdreieck "the place to be", wenn es um den Abbau von Lithium geht. Um die gravierende Unterbewertung unseres heutigen Top-Pick, Lithium Energi (WKN A2H5MG) [1], nochmals eindrucksvoll zu verdeutlichen, haben wir Ihnen zwei faktenbasierte Vergleiche aufgeführt. Wir sind der Ansicht, dass konservativ betrachtet, eine Marktkapitalisierung von 100 Mio. CAD für Lithium Energi mehr als nur gerechtfertigt wäre - dies würde beinahe eine Verzehnfachung des aktuellen Kursniveaus bedeuten. Dies ist auf den ersten Blick äußerst ambitioniert, aber dennoch im Bereich des Möglichen - sehen Sie selbst! Die renommierte kanadische Bank, Eight Capital, hat in einem kürzlich veröffentlichten, umfangreichen Research Report (über Mitbewerber Advantage Lithium-LINK) [3] verschiedene Lithiumprojekte in Argentinien unter die Lupe genommen und bewertet. Eight Capital bewertet Explorationsflächen in Argentinien in Ihrem Report mit durchschnittlich 1.029 Dollar je Hektar. Lithium Energi (WKN A2H5MG) [1] wird durch die baldige Akquise der zusätzlichen 110.000 Hektar ein Gesamtpaket von mehr als 241.000 Hektar halten! Nach dem Bewertungsmodell von Eight Capital wäre Lithium Energi demnach mindestens 247 Mio. CAD wert - was gleichbedeutend ein gewaltiges Aufholpotenzial von über 1.000 % zur aktuellen Bewertung von gerade einmal 14 Mio. CAD bedeuten würde! Nun können Sie zweifelsohne feststellen, dass unsere prognostizierte Bewertung von 100 Mio. CAD weder aus der Luft gegriffen, noch unmöglich erscheint! Darüber hinaus findet sich in der umfangreichen Präsentation LINK [4] von Lithium Energi (WKN A2H5MG) [1], eine weitere sehr interessante Gegenüberstellung von Lithiumexplorationsgesellschaften, deren Landflächen und Bewertungen. Hierunter sind auch Gesellschaften die bereits in Produktion sind oder eine Ressourcenschätzung vorliegen haben. Daher erscheint ein Vergleich mit unserem anderen Lithium Favorit, Liberty One Lithium, mehr als zutreffend, da sich das Unternehmen in derselben Entwicklungsphase befindet. Lithium Energi (WKN A2H5MG) [1] verfügt über ein Landpaket von mehr als 241.000 Hektar. Nur als Vergleich, Liberty One Lithium hält aktuell ein Landpaket von 15.000 Hektar und verfügt aktuell über eine Marktkapitalisierung von 129 Mio. CAD! Die Unternehmen Wealth Minerals und Neo Lithium haben ebenfalls beträchtliche Landpakete von 46.200 bzw. 28.900 Hektar vorzuweisen, befinden sich allerdings mit bereits gestarteten Probebohrungen einen Schritt weiter in der Entwicklungsphase. Dennoch sind Wealth Minerals und Neo Lithium bereits mit 188 Mio. CAD bzw. 157 Mio. CAD sehr ordentlich bewertet. Unsere Einschätzung einer fairen Bewertung von 100 Mio. CAD für Lithium Energi (WKN A2H5MG) [1] ist daher alles andere als aus der Luft gegriffen. Wir erwarten in den kommenden Wochen einen steilen Anstieg, denn die aktuelle Marktkapitalisierung von 14 Mio. CAD stellt nicht im Ansatz eine faire Bewertung dar. *Lithiumproduktion durch MRT-Technologie bereits ab 2019/2020* Vor wenigen Wochen konnte sich Lithium Energi (WKN A2H5MG) [1] eine einzigartige, patentierte Produktionstechnologie sichern, welche dem Unternehmen eine kostengünstige, schnelle Produktionsaufnahme ermöglichen wird. Die Investitionsaufwendungen einer herkömmlichen Aufbereitungsanlage verschlingen sehr schnell 200 bis 400 Mio. CAD. Mit der MRT-Technologie sind Investitionen von lediglich 20 Mio. CAD notwendig um eine Produktionsanlage mit einer jährlichen Kapazität von 1.000 Tonnen Lithiumcarbonat zu ermöglichen. Bei dem aktuellen Lithiumpreis könnte unser Top-Pick somit bereits im Jahr 2020 einen Jahresumsatz von mehr als 20 Mio. CAD erzielen. Das Unternehmen rechnet hierbei mit einer Marge (EBITDA-Marge) von mehr als 60 %. Gewinne von 12 Mio. CAD jährlich sind nach Hochrechnung des Unternehmens demnach möglich. Die MRT-Produktionstechnologie ist keineswegs reine Theorie. Das Unternehmen IBC leistet bereits seit 29 Jahren hervorragende Arbeit auf diesem Gebiet. Die Technologie, welche auf einem einfachen chemischen Prozess basiert, wird bereits seit mehr als 20 Jahren erfolgreich in der Kupfer- und Platinproduktion angewendet. Durch diesen speziellen Prozess wird eine deutlich höhere Gewinnungsrate (Recovery-Rate von bis zu 99 %) erreicht, daher sind die reinen Produktionskosten um ein Vielfaches geringer als bei der herkömmlichen Produktion! Lithium Energi (WKN A2H5MG) [1] ist es des Weiteren gelungen, ein Exklusivrecht für die gesamte Region an dieser Technologie zu erwerben. Man könnte daher noch Einnahmen aus Lizenzgebühren erzielen, falls die Mitbewerber in der Region Interesse haben oder fremdes Lithiumkonzentrat in der eigenen Anlage aufbereiten! *Management und Insiderbeteiligung*

Angeführt wird das Management von CEO Steven Howard. Herr Howard war Geschäftsführer etlicher Öl- und Gasgesellschaften mit Sitz in Dallas. In den vergangenen 40 Jahren war er bei mehreren bedeutenden Fusionen und Akquisen als Führungsposition involviert. Darüber hinaus verfügt er über hervorragende Kontakte zur Regierung Argentiniens. Ein weiterer Höhepunkt seiner Karriere war der Erhalt des EPA-Administrator-Awards. Dieser wurde ihm während seiner Zeit als Geschäftsführer eines Nasdaq gelisteten Unternehmens in der Recycling-Branche überreicht. CEO Steven Howard hält aktuell 8,4 Mio. Stammaktien bzw. 17,9 % aller ausstehenden Aktien. Das gesamte Management hält mit weiteren Institutionen rund 70 % aller ausstehenden Aktien. In unseren Augen ein beachtlicher Vertrauensbeweis, wenn das Management in diesem Ausmaß Geld in das Unternehmen investiert! *Was wir in den kommenden Wochen und Monaten erwarten* Die ersten Bodenproben ergaben potenzielle Lithiumgehalte von 203-825 mg/L. Mit dieser perfekten Ausgangslage rechnen wir damit, dass Lithium Energi (WKN A2H5MG) [1] schnellst möglich mit der Phase 2 ihres Explorationsprogramms starten wird, welches ein umfangreiches Bohrprogramm beinhaltet. Mit der sogenannten geoelektrischen Tiefensondierung wird die Leitfähigkeit des unterirdischen Testgebiets erkundet, welches auf Lithiumvorkommen schließen lässt. Unser Top-Pick ist in einem Gebiet tätig, welches bereits von den umliegenden Branchenplayern (Albemarle, FMC) mit etlichen Bohrungen getestet wurde, daher haben wir keinen Zweifel daran, dass die Bohrergebnisse ähnlich erfolgreich ausfallen werden. Wie bereits erwähnt, stehen auch zwei weitere Projekte im Raum, die von unserem Top Pick in Kürze erworben werden sollen. Somit würde das gigantische Landpaket weiter anwachsen. Wir erwarten in den kommenden Wochen daher jede Menge Newsflow, verpassen Sie es nicht, sich rechtzeitig zu positionieren. Das Unternehmen will in sehr großen Schritten in Richtung Produktion voranschreiten. Bereits Ende 2018 soll mit dem Bau der MRT- Anlage begonnen werden. Eine erste Produktion soll schon 2019/2020 realisiert werden! *Exkurs - Elektromobilität weltweit* Elektromobilität ist ein großes Thema. Die Zahl der Länder, die herkömmliche Benzin- und Dieselfahrzeuge verbieten wollen, steigt an. Das Ende der Benzin- und Dieselautos scheint jetzt auch in Kalifornien zu drohen. Ob dies ohne die Absegnung aus Washington möglich ist, bleibt abzuwarten. Anfang September verkündete bereits Chinas Vizeminister für Industrie, Xin Guobin, dass an einem Zeitplan für ein derartiges Verbot gearbeitet würde. In Frankreich und Großbritannien wird das Jahr 2040 und in Norwegen das Jahr 2025 bezüglich eines Verkaufsverbotes angepeilt. Indien will ab 2030 nur noch abgasfreie Fahrzeuge zulassen.Kürzlich gab es bei der Elektromobilität einen neuen Weltrekord. Jetzt liegt die längste Strecke, die jemals ein Elektrofahrzeug mit einer einmaligen Aufladung zurücklegte, bei 1.101,1 Meilen. Verantwortlich dafür ist das in Kalifornien ansässige Unternehmen Proterra, das bereits 400 Fahrzeuge weltweit verkaufen konnte. *Elektromobilität in Deutschland* Auch wenn hierzulande die Entwicklung der E-Mobilität noch nicht sehr weit gediehen ist, so geht es doch voran. So baut die Tochter Streetscooter der Post nun ein neues Werk für Elektro-Transporter in Düren. Genau wie beim ersten Werk in Aachen, sollen dort dann jährlich 10.000 Elektro-Autos vom Band rollen. Gerade erhielt die Post für den Streetscooter den Solarpreis 2017 und sogar Privatpersonen sollen sich schon für das Fahrzeug interessieren.*/* Auch der Vorstandschef von Volkswagen will die Transport-Infrastruktur in den Städten modernisieren. Mit Strom betriebene Lieferwagen sollen für den Transport sorgen. Der E-Bulli Buzz als Personentransporter wurde bereits vorgestellt, eine Gütertransport-Variante werde folgen, so die Pläne. Das Herz der Elektromobilität ist jedoch China. 507.000 Elektrofahrzeuge wurden im Jahr 2016 verkauft. Das waren 53 % mehr als im Vorjahr. *Ressourcenknappheit bei Lithium - rasanter Preisanstieg in den kommenden Jahren* Kein Wunder also, dass der Preis für Lithium rasant angestiegen ist. So stieg in den letzten zwei Jahren der Preis für das Metall fast auf das Dreifache an. Gemäß Bloomberg, New Energy Finance, wird die Elektroautoproduktion bis zum Jahr 2030 mehr als das Dreißigfache betragen. Und jährlich sollen die globalen Verkäufe von Elektrofahrzeugen bis 2030 rund 24,4 Millionen Stück umfassen. Das sind Wachstumsraten, die Chancen für Anleger bieten. Und wenn Tesla's gigantische Batteriefabrik voll angelaufen ist, wird die Nachfrage nach Lithium weiter anziehen.*/*Die Entwicklung neuer Lithium-Projekte ist in der Regel langwierig und teuer. Bei Lithium Energi (WKN A2H5MG) [1] stehen die Zeichen, durch die patentierte, einzigartige Technologie, welche sich das Unternehmen sichern konnte, jedoch gut für eine baldige und erfolgreiche Produktionsaufnahme. *Fazit* Aufgrund der enormen Projektfläche (241.000 Hektar) und der noch günstigen Marktkapitalisierung von gerade einmal 14 Mio. CAD, sind wir der Ansicht, dass wir in Lithium Energi (WKN A2H5MG) [1] einen der letzten attraktiv bewerteten Lithiumexplorer ausfindig gemacht haben. Die Nachfrage nach diesem begehrten Rohstoff wird in den nächsten Jahren weiter steigen. Lithium Energi (WKN A2H5MG) [1] hat unserer Meinung nach beste Voraussetzungen, durch die einzigartige Produktionstechnologie, in großen Schritten in Produktion voranzuschreiten. Mit prognostizierten Investitionskosten von lediglich 20 Mio. Dollar und einem erwarteten jährlichen Umsatz von 20 Mio. Dollar bei einer Marge von 60 % (EBDITA Marge) sind die Erfolgsaussichten gigantisch. 