Bessere Geschäfte in China und den eigenen Läden stimmen Modehersteller Hugo Boss optimistisch. Der Konzern erhöht seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr.

Ein wieder anziehendes Geschäft in China und mehr Verkäufe in den eigenen Läden stimmen den Edelschneider Hugo Boss optimistisch für das Jahresende. Das Unternehmen erhöhte infolge dessen nach Ablauf des dritten Quartals seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr. 2017 dürften die Erlöse in lokalen Währungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...