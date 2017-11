Bei den Sondierungsgesprächen haben sich Union, FDP und Grüne darauf geeinigt, die Kommunen zu entlasten. Beim Agrar und Verkehr gab es dagegen Streit statt Konsens - und jetzt kommt schon das nächste kontroverse Thema.

Angesichts stark steigender Mieten will eine Jamaika-Koalition von CDU, CSU, FDP und Grünen mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. "Unser Ziel ist es, für ausreichenden bezahlbaren und geeigneten Wohnraum für alle zu sorgen und auch Eigentumsbildung gerade für Familien zu ermöglichen", heißt es in einem am Mittwochabend vorgelegten Leitlinien-Papier der Sondierer.

Zudem gelangen nach den Worten von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff Fortschritte in der Frage, wie strukturschwache Regionen künftig besser gefördert werden sollen. Hier seien wesentliche Punkte auf den richtigen Weg gebracht worden, sagte der CDU-Politiker dem Deutschlandfunk. "Das heißt: Dass wir gar keine Ergebnisse erzielen, kann man überhaupt nicht sagen - ganz im Gegenteil", betonte er.

Offen ist nach Haseloffs Worten allerdings noch, wie mit dem Solidaritätszuschlag weiter verfahren wird. Der fließt in Höhe von aktuell rund 18 Milliarden Euro im Jahr direkt an den Bund. "Wir halten eine sofortigen und schnellen Ausstieg für unmöglich", erläuterte Haseloff. Er setzte sich damit von Forderungen der FDP nach einem raschen und vollständigen Aus für den Soli ab. "Das ist kein ostdeutsches Thema", machte der CDU-Politiker deutlich. Denn drei Viertel der Soli-Einnnahmen landeten in Westdeutschland.

Wichtig seien neue Ansätze im Umgang mit strukturschwachen Gebieten im gesamten Land. "Und da haben wir Wege aufgezeigt", sagte Haseloff. Demnach sollen verschiedene Instrumente der direkten Förderung bedürftiger Regionen gebündelt und gezielter eingesetzt werden.

Bei den umstrittenen Themen Landwirtschaft ...

