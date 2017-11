Dem Lebensmittel-Lieferdienst Hellofresh ist im zweiten Anlauf der Gang an die Frankfurter Börse gelungen. Der erste Kurs lag knapp über dem Emissionspreis.

Der Lebensmittel-Lieferdienst Hellofresh hat es an die Börse geschafft. Der erste Kurs lag bei 10,60 Euro und lag damit 35 Cent über dem Emissionspreis von 10,25 Euro, zu dem die Aktien zugeteilt wurden. Die vorherige Preisspanne reichte von 9,00 Euro bis 11,50 Euro. Inklusive der Platzierungsreserve sammelt Hellofresh damit 318 Millionen Euro ein, die das defizitäre Unternehmen aus dem Reich von Rocket Internet zur Finanzierung des Wachstums nutzen will. Hellofresh liefert Kochboxen nach Hause, in denen die Kunden alle Zutaten finden, um selbst ein Menü zu kochen.

Vor zwei Jahren hatte Hellofresh seine Börsenpläne fürs erste begraben. Damit der Sprung aufs Parkett im zweiten Anlauf diesmal gelingt, machten die Hellofresh-Eigentümer ...

