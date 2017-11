München (ots) -



Wenige Kfz-Haftpflichtschäden in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt



Höhere Verkehrsdichte, mehr Unfälle: überdurchschnittliche Schadenquote in Großstädten



Großstadtvergleich: in Dresden 67 Prozent häufiger Haftpflichtschäden als in Duisburg



Autofahrer aus Hamburg verursachen im Vergleich der Bundesländer am häufigsten Unfälle.*) Der Anteil von CHECK24-Kunden, die beim Vergleichsportal Angaben zu regulierten Kfz-Haftpflichtschäden machen, liegt dort 18 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Am niedrigsten ist die Schadenquote in Mecklenburg-Vorpommern. Im Vergleich zum Durchschnitt werden hier bei Abschluss einer Kfz-Versicherung 19 Prozent seltener Angaben zu Haftpflichtschäden gemacht.**)



In Orten mit weniger als 100.000 Einwohnern kracht es vergleichsweise selten. Der Anteil an Unfallverursachern liegt hier vier Prozent unter dem Bundesdurchschnitt. Weniger umsichtig sind Autofahrer in Städten mit 500.000 bis 1 Mio. Einwohner unterwegs - Pkw-Halter melden hier 14 Prozent häufiger einen Kfz-Haftpflichtschaden als in Deutschland insgesamt.



Wo viele Menschen unterwegs sind, kommt es häufiger zu Unfällen. In 20 der 25 größten deutschen Städte liegt die Schadenquote über dem Bundesdurchschnitt. Spitzenreiter im Städteranking ist Dresden - hier kracht es 35 Prozent häufiger als im gesamtdeutschen Schnitt und sogar 67 Prozent häufiger als in Duisburg. Neben Duisburg melden Autofahrer aus Bremen, Frankfurt am Main, München und Gelsenkirchen vergleichsweise selten Kfz-Haftpflichtschäden.



*)Die Betrachtung berücksichtigt nur die Kundenangabe bei CHECK24.de, ob dem Versicherer in den vergangenen drei Jahren ein Kfz-Haftpflichtschaden gemeldet wurde, nicht wie viele Schäden es waren. Der Index sagt nichts über die Summe der Schäden aus. Index = Anteil der Kunden mit Kfz-Haftpflichtschaden je Wohnort / Anteil der Kunden mit Kfz-Haftpflichtschaden in Deutschland **)weitere Infos zur Methodik, Tabellen und Grafiken unter: http://ots.de/2AjCn



