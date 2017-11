Ungewohntes Erlebnis bei Hugo Boss: Deutschlands größtem Herrenschneider hebt die Umsatzprognose an. Vorstandschef Mark Langer kommt beim Umbau voran. Aber noch ist offen, ob die neue Markenstrategie aufgeht.

Verfehlte Prognosen, die Schließung von Läden und Preisschlachten: In den vergangenen knapp zwei Jahren gab es aus der Konzernzentrale von Hugo Boss in Metzingen bei Stuttgart vor allem schlechte Nachrichten. Doch der neue Konzernchef Mark Langer, der seit Mai 2016 an der Spitze steht, kann erstmals eine bessere Prognose abliefern. "Wir sind auf einem guten Weg, unsere Ziele für 2017 zu erreichen oder in Teilen sogar zu übertreffen", kommentierte Langer die Zahlen für das dritte Quartal.

Er rechnet damit, dass der Konzernumsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...