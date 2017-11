Die ProCom Professional Communication & Service GmbH, eine Tochtergesellschaft der euromicron AG (ISIN: DE000A1K0300), forciert die Geschäftsaktivitäten in China und hat dort eine eigene Niederlassung gegründet. Seit Anfang August 2017 hat die neue Tochtergesellschaft ProCom Communication Systems Trading (Beijing) Co., Ltd ihren Sitz in Peking. Damit stärkt der euromicron Konzern seine Marktposition im attraktiven Wachstumsmarkt China.

Mit ihrem SOS-Tunnel-Notrufsystem für Hochgeschwindigkeitstrassen ist die ProCom präferierter Lieferant der chinesischen Bahn. Über 10.000 Terminals wurden bereits geliefert, für ...

