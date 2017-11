Die Aktie der Deutschen Bank mit Sitz in Frankfurt, Bundesland Hessen, befindet sich in einer längeren Seitwärtsbewegung. Im Bereich von 13,70 Euro ist die Aktie dabei gut unterstützt. Am Vortag konnte die Aktie im Einklang mit dem Gesamtmarkt deutlich um 1,57% auf 14,17 Euro zulegen ...

