Bern (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100010502 heruntergeladen

werden -



Die im Wirtschaftsverband SUISSEDIGITAL zusammengeschlossenen

Kabelnetze haben im vergangenen Quartal in der Telefonie 29'000

Abonnenten und im Internet 5'500 Abonnenten gewonnen. Der Rückgang im

Fernsehen konnte stark gebremst werden (-11'800), was auf den neuen

Sender "MySports" zurückzuführen ist und zu einem gesamthaften

Wachstum von 22'700 Abonnementen geführt hat.



Per Ende September des laufenden Jahres versorgten die

SUISSEDIGITAL-Kabelnetze 920'000 Abonnenten mit Mobil- und

Festnetztelefonie (+3.3% im Vergleich zum Vorquartal), 1'251'500

Abonnenten mit Breitbandinternet (+0.4%) und 2'398'200 Abonnenten mit

Digital-TV (-0.5%). Total ist die Kabelnetzbranche um 22'700

Abonnemente gewachsen (+0.5%). Bemerkenswert dabei ist, dass der

Verlust im TV-Bereich im Vergleich zu den Vorquartalen stark

reduziert werden konnte, was massgeblich auf den neuen Sender

"MySports" zurückzuführen ist.



"MySports" kommt gut an



Der am 8. September lancierte Sender, der auf fast allen

SUISSEDIGITAL-Kabelnetzen empfangbar ist und einen Schwerpunkt auf

Schweizer Live-Eishockey legt, kommt bislang sehr gut an. Davon

zeugen die Medienberichte und Rückmeldungen der

SUISSEDIGITAL-Mitglieder. "Ich freue mich sehr über den gelungenen

Start des Senders und die positive Resonanz, von der mir die

Mitglieder berichten", sagt Simon Osterwalder, Geschäftsführer von

SUISSEDIGITAL. "Ich bin überzeugt, dass MySports dazu beiträgt, die

Kunden von den Diensten und der sehr hohen Qualität der Kabelnetze zu

überzeugen." MySports wird von UPC, dem grössten Verbandsmitglied,

produziert und von mittlerweile 17

SUISSEDIGITAL-Distributionspartnern in der ganzen Schweiz verbreitet

(siehe www.mysports.ch).



Zahlen drittes Quartal 2017 (im Vergleich zum zweiten Quartal

2017): => Siehe PDF



SUISSEDIGITAL ist der Wirtschaftsverband der Schweizer

Kommunikationsnetze. Ihm sind rund 200 privatwirtschaftlich wie auch

öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen angeschlossen, die 2.4

Millionen Haushalte mit Radio, TV, HDTV, Internet, Telefonie und

weiteren Angeboten versorgen.



Originaltext: SUISSEDIGITAL

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100010502

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100010502.rss2



Kontakt:

Matthias Lüscher, Leiter Public Relations, Tel: 031 328 27 28,

Mobile: 079 500 06 86, E-Mail: info@suissedigital.ch