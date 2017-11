Luzern - CKW baut den Bereich Gebäudetechnik aus und übernimmt die Elektro-Fürst Holding AG. Das Unternehmen ist in der Region Olten mit den Standorten Hägendorf und Lostorf sowie in Reiden und Niederwangen bei Bern stark verankert. Alle 84 Mitarbeitenden werden weiterbeschäftigt.

Mit der Übernahme der Elektro-Fürst Holding per 1. Januar 2018 baut CKW die Geschäftstätigkeit in einer attraktiven Wirtschaftsregion aus. Zur Holding gehören drei Elektro-Installationsunternehmen in Hägendorf (SO), Lostorf (SO) und Reiden (LU) sowie mit Teltech in Niederwangen bei Bern ein Unternehmen, das auch im Bereich Telematik stark ist. Der Schritt erfolgt für die Elektro-Fürst Holding AG im Hinblick auf eine geordnete Nachfolgeregelung. «Nach einer umfassenden und sehr detaillierten Phase der Entscheidungsfindung sind wir überzeugt, mit CKW den richtigen Eigentümer für eine erfolgreiche Zukunft gewählt zu haben», sagt Max Berger, Verwaltungsratspräsident der Elektro-Fürst Holding AG.

CKW und Elektro Fürst werden Synergien nutzen und die bestehenden Angebote ausbauen. «Zusammen mit der renommierten Firma Fürst ...

