Mit Mischfonds Risiken einfach verteilen

Finanzen, Geldanlage, Vorsorge - das sind Themen, über die viele Menschen im Konjunktiv reden: Man müsste sich mal drum kümmern, eigentlich sollte man das besser im Blick haben… Und das Geld schlummert dabei still vor sich hin. Mehrere Milliarden Euro liegen in Deutschland auf Sparbüchern, die so gut wie keine Zinsen bringen. Eine aktuelle Studie besagt, dass fast die Hälfte der Deutschen, 45 Prozent, sich nicht sicher ist, wo ihr Geld am besten aufgehoben ist (Umfrage TNS Infratest). Aber es gibt tatsächlich ein Leben nach dem Sparbuch! Und Anlagemöglichkeiten, die noch Ertrag bringen können. Zum Beispiel eine Geldanlage in Fonds.

Bei der Finanzanlage lautet dabei ein wichtiger Ratschlag: Niemals alles auf eine Karte setzen. Stattdessen lieber das Geld auf verschiedene Anlageklassen verteilen. Wer alles auf eine Aktie setzt, geht ein größeres Risiko ein. Daher bietet Moneyou nur Mischfonds an, also eine breit gefächerte Zusammenstellung von Wertpapieren aus den unterschiedlichsten Anlageklassen, um bestehende Risiken so weit wie möglich zu reduzieren. Um den optimalen Mix solcher Mischfonds und die weitere Beobachtung des Marktes muss sich nicht der einzelne Sparer kümmern, das übernehmen Fondsmanager der ABN AMRO Bank. Zur Wahl stehen - je nach Risikobereitschaft - eine sicherheitsorientierte, eine wachstumsorientierte und eine chancenorientierte Anlagemöglichkeit. Man kann also seiner Risikoneigung entsprechend investieren und verliert nicht die Übersicht durch hunderte Fonds-Angebote, die in Fachzeitschriften oder bei vielen Anbietern oft kompliziert formuliert sind.

