ASSLAR (dpa-AFX) - Der Vakuumpumpenspezialist Pfeiffer Vacuum wird dank guter Geschäfte mit der Chip- und Solarindustrie sowie dem Zukauf in den USA optimistischer. "Nach den bisherigen Entwicklungen sind wir sicher, mindestens den oberen Bereich der angekündigten Umsatzspanne von 550 bis 570 Millionen Euro zu erreichen", sagte Vorstandschef Manfred Bender am Donnerstag im hessischen Aßlar. Die Geschäfte liefen außerordentlich stark, fügte er an.

Mit den Zahlen zum dritten Quartal schlug Pfeiffer die Markterwartungen deutlich, außerdem hatten nur wenige Analysten schon jetzt mit optimistischeren Aussagen zum Ausblick gerechnet. Die Aktie kletterte nach Handelsbeginn um mehr als 5 Prozent auf ein neues Rekordhoch.

Im dritten Quartal profitierten die Hessen von der anziehenden Nachfrage aus der Chip- und der Solarindustrie. Pfeiffer stellt unter anderem Spezialpumpen für hochreine Arbeitsräume her, wie sie in der Halbleiter- und Waferherstellung gebraucht werden. Vor allem chinesische, aber auch europäische Kunden hätten Produkte für diese Einsatzbereiche bestellt. Große Chip-Hersteller wie Samsung und Sony hatten in dieser Woche bereits von unerwartet kräftigen Zuwächsen in ihrem Halbleitergeschäft berichtet.

Hinzu kamen Aufträge und Umsätze des im Juni zugekauften US-Unternehmens Nor-Cal. Vorstandschef Bender sagte, dass die Angebotspalette damit deutlich ausgebaut wurde. Pfeiffer verkaufe auch immer mehr Komponenten für die Anlagen rund um die eigentlichen Pumpen. "Damit stärken wir unsere Position als Anbieter von ganzheitlichen Vakuum-Lösungen", sagte Bender. Der Auftragsbestand sei mit 118 Millionen Euro auf Rekordniveau.

Auch wegen der Übernahme erzielte das im TecDax notierte Unternehmen ein Umsatzwachstum von gut einem Drittel auf 154,2 Millionen Euro und übertraf damit wie auch mit den Gewinnkennzahlen die Analystenerwartungen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern kletterte um 63,9 Prozent auf 24,9 Millionen Euro. Genauso stark konnte Pfeiffer den Nettogewinn auf 17,3 Millionen Euro steigern.

Beim Zukauf von Nor-Cal für rund 68 Millionen US-Dollar (58 Mio Euro) hatte Pfeiffer einen Umsatz des US-Unternehmens im laufenden Geschäftsjahr von 60 Millionen Dollar in Aussicht gestellt.

Vergangene Woche trat die vom Branchenrivalen Busch Gruppe kommende neue Chefkontrolleurin Ayla Busch ihren Posten im Aufsichtsrat der Gesellschaft an. Vorausgegangen war ein Machtkampf bei dem Unternehmen. Die Busch Gruppe aus Maulburg hatte versucht, die Hessen zu übernehmen, war aber auch auf der Hauptversammlung im Juni damit zunächst gescheitert.

Nach neuer Kritik von Busch am ehemaligen Aufsichtsratschef Michael Oltmanns warf dieser allerdings im August hin. Ayla Busch wurde Anfang Oktober vom Amtsgericht Wetzlar zum neuen Aufsichtsratsmitglied ernannt. Bender dankte am Donnerstag den ausgeschiedenen Mitgliedern des Kontrollgremiums. "Gleichzeitig sehen wir einer konstruktiven Zusammenarbeit mit Frau Busch positiv entgegen", sagte Bender. Die Busch Gruppe ist mit rund 35 Prozent größter Aktionär von Pfeiffer./men/nas/oca

ISIN DE0006916604

